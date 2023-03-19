https://crimea.ria.ru/20230319/vladimir-putin-posetil-mariupol-1127638641.html

Владимир Путин посетил Мариуполь

Владимир Путин посетил Мариуполь - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Владимир Путин посетил Мариуполь

Президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России – во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Там глава государства пообщался с... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T08:04

2023-03-19T08:04

2023-03-19T08:12

владимир путин (политик)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России – во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Там глава государства пообщался с местными жителями и за рулем проехал по районам города. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер прибыл в Мариуполь на вертолете. В ходе своего визита он за рулем автомобиля проехал по городу, в частности, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а также пообщался с местными жителями.Кроме того, о строительстве и восстановлении Мариуполя и близлежащих населенных пунктов Путину рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин."Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — добавили в Кремле.В микрорайоне "Невский" глава государства пообщался с местными жителями, а также по приглашению одной из семей зашел к ним домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в СевастополеКак восстанавливают гражданскую инфраструктуру в ДонбассеНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны

https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html

https://crimea.ria.ru/20221115/putin-prisvoil-zvaniya-gorodov-voinskoy-slavy-mariupolyu-i-melitopolyu-1125383597.html

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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