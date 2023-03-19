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Владимир Путин посетил Мариуполь - РИА Новости Крым, 19.03.2023
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Владимир Путин посетил Мариуполь
Владимир Путин посетил Мариуполь - РИА Новости Крым, 19.03.2023
Владимир Путин посетил Мариуполь
Президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России – во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Там глава государства пообщался с... РИА Новости Крым, 19.03.2023
2023-03-19T08:04
2023-03-19T08:12
владимир путин (политик)
новые регионы россии
политика
общество
новости
мариуполь
марат хуснуллин
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России – во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Там глава государства пообщался с местными жителями и за рулем проехал по районам города. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.Российский лидер прибыл в Мариуполь на вертолете. В ходе своего визита он за рулем автомобиля проехал по городу, в частности, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а также пообщался с местными жителями.Кроме того, о строительстве и восстановлении Мариуполя и близлежащих населенных пунктов Путину рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин."Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — добавили в Кремле.В микрорайоне "Невский" глава государства пообщался с местными жителями, а также по приглашению одной из семей зашел к ним домой.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин побывал на открытии школы искусств и филиала "Артека" в СевастополеКак восстанавливают гражданскую инфраструктуру в ДонбассеНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
https://crimea.ria.ru/20221120/kak-vozrozhdayut-mariupol-i-kogda-zavershat-raboty---khusnullin-1125452698.html
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владимир путин (политик), новые регионы россии, политика, общество, новости, мариуполь, марат хуснуллин, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
Владимир Путин посетил Мариуполь

ПрезидентРоссии Владимир Путин впервые посетил Мариуполь

08:04 19.03.2023 (обновлено: 08:12 19.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин побывал в новых регионах России – во время рабочей поездки в Донбасс он посетил Мариуполь. Там глава государства пообщался с местными жителями и за рулем проехал по районам города. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер прибыл в Мариуполь на вертолете. В ходе своего визита он за рулем автомобиля проехал по городу, в частности, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра и памятные места, а также пообщался с местными жителями.
Рабочие во время строительства нового жилого дома на одной из улиц Мариуполя. - РИА Новости, 1920, 20.11.2022
20 ноября 2022, 10:06
Как возрождают Мариуполь и когда завершат работы - Хуснуллин
Кроме того, о строительстве и восстановлении Мариуполя и близлежащих населенных пунктов Путину рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Речь шла о строительстве новых жилых микрорайонов, социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений", — добавили в Кремле.
Мариуполь в марте 2022 года
15 ноября 2022, 16:32
Путин присвоил звания "Городов воинской славы" Мариуполю и Мелитополю
В микрорайоне "Невский" глава государства пообщался с местными жителями, а также по приглашению одной из семей зашел к ним домой.
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Владимир Путин (политик)Новые регионы РоссииПолитикаОбществоНовостиМариупольМарат ХуснуллинСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в Донбассе
 
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