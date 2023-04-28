https://crimea.ria.ru/20230428/pogib-v-boyu-s-drg-v-mariupole-v-sevastopole-uvekovechili-imya-geroya-1128427154.html

Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя

Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя

В Севастополе установили памятную доску погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T19:19

2023-04-28T19:19

2023-04-28T19:19

севастополь

общество

подвиги героев

сво

новости крыма

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

мариуполь

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе установили памятную доску погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитану 2 ранга Александру Боброву. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Под звуки оркестра штаба ЧФ доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 48 (ранее школа № 8 Министерства обороны России), в которой учился севастополец Александр Бобров. По словам присутствовавших на церемонии сослуживцев моряка, с начала специальной военной операции, "он всегда был на передовой, и ему всегда доверяли самые сложные задачи, потому что были уверены, что он их выполнит как положено".Александр погиб в бою с диверсионно-разведывательной группой украинских националистов при выполнении задач по разминированию акватории порта Мариуполь в мае 2022 года. Указом президента России герой награжден Орденом мужества посмертно.Именем командира дивизиона тральщиков Новороссийской ВМБ Боброва названа одна из улиц города Новороссийска.Ранее в Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ Александру Чирве.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамЗа храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь

https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html

https://crimea.ria.ru/20230331/ot-artillerii-ne-skrytsya-tri-istorii-o-chude-iz-zony-svo-1127881986.html

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мариуполь

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севастополь, общество, подвиги героев, сво, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), мариуполь, утраты