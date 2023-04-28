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Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя
Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя
В Севастополе установили памятную доску погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T19:19
2023-04-28T19:19
севастополь
общество
подвиги героев
сво
новости крыма
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
мариуполь
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе установили памятную доску погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитану 2 ранга Александру Боброву. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.Под звуки оркестра штаба ЧФ доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 48 (ранее школа № 8 Министерства обороны России), в которой учился севастополец Александр Бобров. По словам присутствовавших на церемонии сослуживцев моряка, с начала специальной военной операции, "он всегда был на передовой, и ему всегда доверяли самые сложные задачи, потому что были уверены, что он их выполнит как положено".Александр погиб в бою с диверсионно-разведывательной группой украинских националистов при выполнении задач по разминированию акватории порта Мариуполь в мае 2022 года. Указом президента России герой награжден Орденом мужества посмертно.Именем командира дивизиона тральщиков Новороссийской ВМБ Боброва названа одна из улиц города Новороссийска.Ранее в Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФ Александру Чирве.Читайте также на РИА Новости Крым:На причале в Севастополе появилась памятная доска погибшим в СВО морякамЗа храбрость и самоотверженность: "Золотая Звезда" ГероевПозывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за Мариуполь
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севастополь, общество, подвиги героев, сво, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), мариуполь, утраты
Погиб в бою с ДРГ в Мариуполе: в Севастополе увековечили имя героя

Доску памяти погибшему в порту Мариуполя капитану Боброву установили в Севастополе

19:19 28.04.2023
 
© Отдел информационного обеспеченияЧерноморского флотаВ Севастополе установили памятную доску моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитану 2 ранга Александру Боброву
В Севастополе установили памятную доску моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитану 2 ранга Александру Боброву
© Отдел информационного обеспеченияЧерноморского флота
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе установили памятную доску погибшему в бою с диверсантами в порту Мариуполя моряку Черноморского флота, командиру дивизиона тральщиков Новороссийской военно-морской базы, капитану 2 ранга Александру Боброву. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
Под звуки оркестра штаба ЧФ доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 48 (ранее школа № 8 Министерства обороны России), в которой учился севастополец Александр Бобров.
Кирилл Шведович
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По словам присутствовавших на церемонии сослуживцев моряка, с начала специальной военной операции, "он всегда был на передовой, и ему всегда доверяли самые сложные задачи, потому что были уверены, что он их выполнит как положено".
Александр погиб в бою с диверсионно-разведывательной группой украинских националистов при выполнении задач по разминированию акватории порта Мариуполь в мае 2022 года. Указом президента России герой награжден Орденом мужества посмертно.
Именем командира дивизиона тральщиков Новороссийской ВМБ Боброва названа одна из улиц города Новороссийска.
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