Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории простились с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/v-evpatorii-prostilis-s-pogibshim-geroem-svo-1130220730.html
В Евпатории простились с погибшим героем СВО
В Евпатории простились с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 21.07.2023
В Евпатории простились с погибшим героем СВО
В Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T15:06
2023-07-21T15:06
крым
евпатория
елена демидова
сво
утраты
общество
подвиги героев
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова."Сегодня простились с нашим воином, погибшим в зоне проведения СВО - Максимом Скориком. У Максима остался маленький сын и любящая семья. Подобрать слова, чтобы их утешить, невозможно. Потеря родного человека навсегда останется раной на сердце", - написала она в своем Telegram-канале.Глава города выразила соболезнования родным и близким погибшего.Ранее в Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Его проводили в последний путь на Аллее славы. Генрих Владимирович в составе гвардейской бригады 23 сентября 2022 года был направлен в зону проведения специальной военной операции. В июле 2023 года он погиб, оставаясь верным присяге.Читайте также на РИА Новости Крым:Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшими героями спецоперацииВ Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, евпатория, елена демидова, сво, утраты, общество, подвиги героев, новости крыма
В Евпатории простились с погибшим героем СВО

В Евпатории простились с погибшим героем спецоперации Максимом Скориком

15:06 21.07.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Сегодня простились с нашим воином, погибшим в зоне проведения СВО - Максимом Скориком. У Максима остался маленький сын и любящая семья. Подобрать слова, чтобы их утешить, невозможно. Потеря родного человека навсегда останется раной на сердце", - написала она в своем Telegram-канале.
Глава города выразила соболезнования родным и близким погибшего.
"Максим навсегда останется в памяти хорошим отцом и мужем, верным другом и надежным сослуживцем. Смелость, отвага, храбрость и отзывчивость - это черты характера настоящего мужчины и защитника Родины. Все они были у Максима. Очень тяжело, когда от нас уходят такие молодые ребята, им бы еще жить и жить, воспитывать детей, любить, дружить и дышать полной грудью... Скорбим и гордимся своим героем", - заключил он.
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойГерой СВО Максим Скорик
Герой СВО Максим Скорик
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Герой СВО Максим Скорик
Ранее в Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Его проводили в последний путь на Аллее славы. Генрих Владимирович в составе гвардейской бригады 23 сентября 2022 года был направлен в зону проведения специальной военной операции. В июле 2023 года он погиб, оставаясь верным присяге.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВО
В Крыму простились с погибшими героями спецоперации
В Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко
КрымЕвпаторияЕлена ДемидоваСВОУтратыОбществоПодвиги героевНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57За громкую музыку – штраф! Закон принят в первом чтении
16:28Терминалы и банкоматы ПСБ доступны по маршруту в Крым через новые регионы
16:16Набережная в Балаклаве будет перекрыта до апреля 2024 года
15:52В России раскрываемость убийств достигла исторического максимума
15:31Двое детей и взрослые погибли в жутком ДТП на Кубани
15:19Отражены 13 атак: ВСУ потеряли более 450 боевиков за сутки
15:06В Евпатории простились с погибшим героем СВО
14:55За сутки поражены 102 артподразделения, склады боеприпасов и топлива ВСУ
14:32Сергей Нарышкин: поражение Украины – вопрос времени
14:27Банк России принял решение повысить ключевую ставку
14:23Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дронов
14:14Игорь Стрелков задержан силовиками в своем доме
14:01Крымский мост: сколько часов ждать досмотра в Керчи и Тамани
13:57Путин: Польша хочет оккупировать Западную Украину под "зонтиком" НАТО
13:54В Севастополе директор предприятия "спрятал" от госбюджета 2,7 млн рублей
13:48Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против РФ - Путин
13:47РНКБ профинансировал строительство АЗС на трассе "Таврида"
13:30Самоубийственные атаки и громадные потери – Путин заявил об истощении ВСУ
13:28Новые мощные удары по Одессе и области: есть разрушения
13:18Путин: западные кураторы Киева разочарованы результатами контрнаступления
Лента новостейМолния