https://crimea.ria.ru/20230721/v-evpatorii-prostilis-s-pogibshim-geroem-svo-1130220730.html

В Евпатории простились с погибшим героем СВО

В Евпатории простились с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 21.07.2023

В Евпатории простились с погибшим героем СВО

В Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T15:06

2023-07-21T15:06

2023-07-21T15:06

крым

евпатория

елена демидова

сво

утраты

общество

подвиги героев

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова."Сегодня простились с нашим воином, погибшим в зоне проведения СВО - Максимом Скориком. У Максима остался маленький сын и любящая семья. Подобрать слова, чтобы их утешить, невозможно. Потеря родного человека навсегда останется раной на сердце", - написала она в своем Telegram-канале.Глава города выразила соболезнования родным и близким погибшего.Ранее в Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Его проводили в последний путь на Аллее славы. Генрих Владимирович в составе гвардейской бригады 23 сентября 2022 года был направлен в зону проведения специальной военной операции. В июле 2023 года он погиб, оставаясь верным присяге.Читайте также на РИА Новости Крым:Не дал врагу прорвать оборону: в Севастополе простились с героем СВОВ Крыму простились с погибшими героями спецоперацииВ Керчи простились с героем СВО Сергеем Василенко

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, елена демидова, сво, утраты, общество, подвиги героев, новости крыма