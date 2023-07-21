В Евпатории простились с погибшим героем СВО
В Евпатории простились с погибшим героем спецоперации Максимом Скориком
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории проводили в последний путь героя спецоперации Максима Скорика. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.
"Сегодня простились с нашим воином, погибшим в зоне проведения СВО - Максимом Скориком. У Максима остался маленький сын и любящая семья. Подобрать слова, чтобы их утешить, невозможно. Потеря родного человека навсегда останется раной на сердце", - написала она в своем Telegram-канале.
Глава города выразила соболезнования родным и близким погибшего.
"Максим навсегда останется в памяти хорошим отцом и мужем, верным другом и надежным сослуживцем. Смелость, отвага, храбрость и отзывчивость - это черты характера настоящего мужчины и защитника Родины. Все они были у Максима. Очень тяжело, когда от нас уходят такие молодые ребята, им бы еще жить и жить, воспитывать детей, любить, дружить и дышать полной грудью... Скорбим и гордимся своим героем", - заключил он.
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойГерой СВО Максим Скорик
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Герой СВО Максим Скорик
Ранее в Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом Паюком, погибшим в бою в июле этого года. Его проводили в последний путь на Аллее славы. Генрих Владимирович в составе гвардейской бригады 23 сентября 2022 года был направлен в зону проведения специальной военной операции. В июле 2023 года он погиб, оставаясь верным присяге.
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