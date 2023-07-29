https://crimea.ria.ru/20230729/evpatoriya-prostilas-s-pogibshim-geroem-svo-1130390324.html

Евпатория простилась с погибшим героем СВО

Евпатория простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2023

Евпатория простилась с погибшим героем СВО

В Евпатории состоялось прощание с погибшим героем СВО Николаем Стешаком. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 29.07.2023

2023-07-29T19:44

2023-07-29T19:44

2023-07-29T19:44

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елена демидова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории состоялось прощание с погибшим героем СВО Николаем Стешаком. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Мэр города выразила соболезнования семье и близким Николая, а также гордость за каждого российского воина.Светлая память Николаю, Царствие Небесное.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями СВОПогиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперацииВ Евпатории простились с погибшим героем СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, елена демидова, подвиги героев, сво, новости крыма, утраты