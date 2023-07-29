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Евпатория простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2023
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Евпатория простилась с погибшим героем СВО
Евпатория простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 29.07.2023
Евпатория простилась с погибшим героем СВО
В Евпатории состоялось прощание с погибшим героем СВО Николаем Стешаком. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова. РИА Новости Крым, 29.07.2023
2023-07-29T19:44
2023-07-29T19:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории состоялось прощание с погибшим героем СВО Николаем Стешаком. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.Мэр города выразила соболезнования семье и близким Николая, а также гордость за каждого российского воина.Светлая память Николаю, Царствие Небесное.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями СВОПогиб в неравном бою: в Саках простились с героем спецоперацииВ Евпатории простились с погибшим героем СВО
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крым, евпатория, елена демидова, подвиги героев, сво, новости крыма, утраты
Евпатория простилась с погибшим героем СВО

В Евпатории состоялось прощание с героем СВО Николаем Стешаком

19:44 29.07.2023
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойГерой СВО Николай Стешак
Герой СВО Николай Стешак
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Евпатории состоялось прощание с погибшим героем СВО Николаем Стешаком. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

"Сегодня простились с евпаторийцем, защитником нашей Родины Николаем Стешаком. Боец погиб 11 июля в зоне проведения СВО. Через несколько дней ему исполнилось бы 43 года", – написала Демидова в своем Telegram-канале.

Мэр города выразила соболезнования семье и близким Николая, а также гордость за каждого российского воина.
Светлая память Николаю, Царствие Небесное.
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КрымЕвпаторияЕлена ДемидоваПодвиги героевСВОНовости КрымаУтраты
 
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