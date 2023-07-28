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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 28.07.2023
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь двух солдат, коренных севастопольцев, героически погибших в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T20:24
2023-07-28T20:24
2023-07-28T20:26
севастополь
утраты
михаил развожаев
сво
подвиги героев
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух солдат, коренных севастопольцев, героически погибших в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня проводили в последний путь еще двух наших воинов: рядовых Дениса Сергеевича Клочкова и Дениса Юрьевича Васильева", - написал он в своем Telegram-канале.Денис Клочков уроженец Севастополя, учился в 38-й школе, после поступил в профтехучилище, где получил специальность токаря. В сентябре прошлого года был призван по мобилизации, в зоне СВО был мотострелком. Погиб возле села Вербовое на Запорожском направлении.Второй погибший боец Денис Васильев также родился и вырос в Севастополе, учился в 48-й школе, затем в Нахимовском кадетском училище в Санкт-Петербурге и в Севастопольском филиале университета им. Плеханова. Срочную службу проходил в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты, затем служил по контракту, выполнял задачи в Сирии, ушел в запас. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации, он был артиллеристом. Погиб возле поселка Алешки Херсонской области.В пятницу также в Саках проводили в последний путь погибшего в неравном бою с противником на территории Донбасса бойца спецоперации Павла Восковенко.25 июля в Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак.Ранее в Севастополе простились с героями спецоперации Андрем Гузенко и Андрем Хижняковым, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.Читайте также на РИА Новости Крым:Спектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруВ Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" героюВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, утраты, михаил развожаев, сво, подвиги героев, общество, новости крыма
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились в двумя героями СВО Денисом Клочковым и Денисом Васильевым
20:24 28.07.2023 (обновлено: 20:26 28.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух солдат, коренных севастопольцев, героически погибших в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь еще двух наших воинов: рядовых Дениса Сергеевича Клочкова и Дениса Юрьевича Васильева", - написал он в своем Telegram-канале.
Денис Клочков уроженец Севастополя, учился в 38-й школе, после поступил в профтехучилище, где получил специальность токаря. В сентябре прошлого года был призван по мобилизации, в зоне СВО был мотострелком. Погиб возле села Вербовое на Запорожском направлении.
Второй погибший боец Денис Васильев также родился и вырос в Севастополе, учился в 48-й школе, затем в Нахимовском кадетском училище в Санкт-Петербурге и в Севастопольском филиале университета им. Плеханова. Срочную службу проходил в 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты, затем служил по контракту, выполнял задачи в Сирии, ушел в запас. В сентябре 2022 года его призвали по мобилизации, он был артиллеристом. Погиб возле поселка Алешки Херсонской области.
В пятницу также в Саках проводили в последний путь погибшего
в неравном бою с противником на территории Донбасса бойца спецоперации Павла Восковенко.
25 июля в Керчи проводили в последний путь
погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак.
Ранее в Севастополе простились с героями спецоперации Андрем Гузенко и Андрем Хижняковым
, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.
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