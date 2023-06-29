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В Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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В Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою
В Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою - РИА Новости Крым, 29.06.2023
В Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою
Памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Кавалера Ордена Мужества Георгия Шакуро открыли в Керчи. Он проходил службу на ракетном крейсере "Москва"... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T19:47
2023-06-29T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Кавалера Ордена Мужества Георгия Шакуро открыли в Керчи. Он проходил службу на ракетном крейсере "Москва". Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков.С 2021 года Георгий Шакуро проходил службу на крейсере "Москва", он был электриком электротехнической группы электротехнического дивизиона электромеханической боевой части гвардейского ракетного крейсера."Во время возникновения пожара на корабле находился на боевом посту вблизи аварийных отсеков. В сильно задымленных условиях он вел борьбу за живучесть корабля и организовал тушение пожара. Несмотря на полученные травмы и отравление угарным газом, гвардии рядовой Шакуро Георгий Хейямович до последнего исполнил свой воинский долг", - рассказал мэр Керчи.Мемориальную доску разместили на здании судомеханического техникума, где когда-то учился погибший герой.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"Российские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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керчь, святослав брусаков, сво, подвиги героев, памятники героям сво в крыму, общество, новости крыма
В Керчи открыли мемориальную доску погибшему на крейсере "Москва" герою

В Керчи открыли памятную доску в честь погибшего на крейсере "Москва" Георгия Шакуро

19:47 29.06.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ Керчи открыли памятную доску в честь погибшего на крейсере "Москва" Георгию Шакуро
В Керчи открыли памятную доску в честь погибшего на крейсере Москва Георгию Шакуро
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости Крым. Памятную доску в честь погибшего героя спецоперации Кавалера Ордена Мужества Георгия Шакуро открыли в Керчи. Он проходил службу на ракетном крейсере "Москва". Об этом сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

"Сегодня в Керчи открыли мемориальную доску Кавалеру Ордена Мужества, керчанину Георгию Шакуро. Георгий погиб 13 апреля 2022 года при выполнении задач специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале.

С 2021 года Георгий Шакуро проходил службу на крейсере "Москва", он был электриком электротехнической группы электротехнического дивизиона электромеханической боевой части гвардейского ракетного крейсера.
"Во время возникновения пожара на корабле находился на боевом посту вблизи аварийных отсеков. В сильно задымленных условиях он вел борьбу за живучесть корабля и организовал тушение пожара. Несмотря на полученные травмы и отравление угарным газом, гвардии рядовой Шакуро Георгий Хейямович до последнего исполнил свой воинский долг", - рассказал мэр Керчи.
Мемориальную доску разместили на здании судомеханического техникума, где когда-то учился погибший герой.
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