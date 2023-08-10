https://crimea.ria.ru/20230810/futbolnyy-arbitr-iz-kryma-pogib-v-zone-svo-1130653320.html

Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО

Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Об РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T14:18

2023-08-10T14:18

2023-08-10T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс."К сожалению, Константин погиб. Он подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался. Это случилось на Донецком направлении", – рассказал Вакс.Попову было 25 лет. По словам Юрия Вакса, он участвовал в СВО в качестве добровольца. Прощание с погибшим и похороны состоятся в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВОЕвпатория простилась с погибшим героем СВОВ Екатеринбурге простились с военкором РИА Новости Журавлевым

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2023

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новости сво, крымский футбольный союз (кфс), утраты, крым, новости крыма, константин попов