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Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.08.2023
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Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО
Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО - РИА Новости Крым, 10.08.2023
Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО
В зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Об РИА Новости Крым, 10.08.2023
2023-08-10T14:18
2023-08-10T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс."К сожалению, Константин погиб. Он подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался. Это случилось на Донецком направлении", – рассказал Вакс.Попову было 25 лет. По словам Юрия Вакса, он участвовал в СВО в качестве добровольца. Прощание с погибшим и похороны состоятся в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВОЕвпатория простилась с погибшим героем СВОВ Екатеринбурге простились с военкором РИА Новости Журавлевым
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости сво, крымский футбольный союз (кфс), утраты, крым, новости крыма, константин попов
Футбольный арбитр из Крыма погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб футбольный арбитр из Крыма Константин Попов

14:18 10.08.2023
 
© © Крымский футбольный союзКонстантин Попов
Константин Попов
© © Крымский футбольный союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В зоне проведения специальной военной операции в Донбассе погиб арбитр Премьер-лиги Крымского футбольного союза (КФС), уроженец Симферополя Константин Попов. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель судейско-инспекторского комитета КФС Юрий Вакс.
"К сожалению, Константин погиб. Он подорвался на мине и неделю в госпитале боролся за жизнь, но, к сожалению, скончался. Это случилось на Донецком направлении", – рассказал Вакс.
Попову было 25 лет. По словам Юрия Вакса, он участвовал в СВО в качестве добровольца. Прощание с погибшим и похороны состоятся в Крыму.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости СВОКрымский футбольный союз (КФС)УтратыКрымНовости КрымаКонстантин Попов
 
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