В Екатеринбурге прощаются с военкором РИА Новости Журавлевым
В Екатеринбурге проходит церемония прощания с военкором Ростиславом Журавлевым
09:55 28.07.2023 (обновлено: 10:00 28.07.2023)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРостислав Журавлев (1989 - 2023 гг.), военный корреспондент РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Екатеринбурге прощаются с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне спецоперации. Как сообщает РИА Новости, церемония проходит в Доме офицеров Центрального военного округа, присутствуют родные, близкие и коллеги погибшего журналиста.
"Это был ярчайший представитель нашей профессии. Конечно, сегодня горестный день, и мы здесь все по очень горькому поводу. Но, если посмотреть с другой стороны, Ростислав совершил подвиг и погиб смертью храбрых. С одной стороны, это потеря, а с другой — это и обретение, он передал таким образом силу всем нам", — заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он призвал присутствующих соответствовать высоким стандартам, заданным Ростиславом Журавлевым ценой собственной жизни.
Военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.
22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды.
В результате военкор РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался, остальные журналисты получили множественные осколочные ранения.
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел во время исполнения своего профессионального долга. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен высокой наградой посмертно, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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