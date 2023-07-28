https://crimea.ria.ru/20230728/v-ekaterinburge-proschayutsya-s-voenkorom-ria-novosti-zhuravlevym-1130346846.html

В Екатеринбурге прощаются с военкором РИА Новости Журавлевым

В Екатеринбурге прощаются с военкором РИА Новости Журавлевым - РИА Новости Крым, 28.07.2023

В Екатеринбурге прощаются с военкором РИА Новости Журавлевым

В Екатеринбурге прощаются с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне спецоперации. Как сообщает РИА Новости, церемония проходит в Доме... РИА Новости Крым, 28.07.2023

2023-07-28T09:55

2023-07-28T09:55

2023-07-28T10:00

военкор риа новости ростислав журавлев

кассетные боеприпасы

утраты

медиагруппа "россия сегодня"

сво

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. В Екатеринбурге прощаются с военным корреспондентом Ростиславом Журавлевым, погибшим в зоне спецоперации. Как сообщает РИА Новости, церемония проходит в Доме офицеров Центрального военного округа, присутствуют родные, близкие и коллеги погибшего журналиста.Он призвал присутствующих соответствовать высоким стандартам, заданным Ростиславом Журавлевым ценой собственной жизни.Военкора похоронят с воинскими почестями на Широкореченском кладбище.22 июля в районе села Пятихатки Запорожской области журналисты, которые готовили репортажи о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов, попали под обстрел украинской артиллерии. Во время удара применялись как раз эти запрещенные снаряды. В результате военкор РИА Новости Ростислав Журавлев от полученных ранений скончался, остальные журналисты получили множественные осколочные ранения.Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества журналистов, попавших под обстрел во время исполнения своего профессионального долга. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев отмечен высокой наградой посмертно, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Читайте также а РИА Новости Крым:Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажейЖурналист Ростислав Журавлев. Биографическая справкаСколько российских журналистов погибли в вооруженных конфликтах в мире

https://crimea.ria.ru/20230727/putin-nagradil-ordenami-muzhestva-popavshikh-pod-obstrel-zhurnalistov-1130337441.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

военкор риа новости ростислав журавлев, кассетные боеприпасы, утраты, медиагруппа "россия сегодня", сво, всу (вооруженные силы украины)