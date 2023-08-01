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Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО
Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим на Ореховском направлении в зоне спецоперации бойцом, который с 2014 года добровольцем ушел защищать Донбасс. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T17:47
2023-08-01T17:47
2023-08-01T17:47
севастополь
михаил развожаев
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим на Ореховском направлении в зоне спецоперации бойцом, который с 2014 года добровольцем ушел защищать Донбасс. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня попрощались с нашим воином – Константином Тимофеевичем Масловым", - написал он в своем Telegram-канале.Константин Тимофеевич родился в Североморске, его школьные годы прошли в Волгодонске. Дед героя СВО служил на Северном флоте, и с детства был для внука примером мужества, написал губернатор. В октябре прошлого года он подписал контракт с добровольческим формированием "Барс". Был замполитом батальона, пользовался авторитетом у сослуживцев."Константин Тимофеевич геройски погиб на Ореховском направлении Запорожской области, выполняя боевые задачи специальной военной операции", - сообщил Развожаев.28 июля в Севастополе проводили в последний путь двух солдат, коренных севастопольцев, героически погибших в зоне СВО – Дениса Клочкова и Дениса Васильева. А в Саках простились с погибшим в неравном бою с противником на территории Донбасса бойцом спецоперации Павлом Восковенко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Екатеринбурге простились с военкором РИА Новости ЖуравлевымСпектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруЕвпатория простилась с погибшим героем СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, утраты, сво, общество, подвиги героев, новости крыма
Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО
Развожаев: в Севастополе простились с героем спецоперации Константином Масловым
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим на Ореховском направлении в зоне спецоперации бойцом, который с 2014 года добровольцем ушел защищать Донбасс. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня попрощались с нашим воином – Константином Тимофеевичем Масловым", - написал он в своем Telegram-канале.
Константин Тимофеевич родился в Североморске, его школьные годы прошли в Волгодонске. Дед героя СВО служил на Северном флоте, и с детства был для внука примером мужества, написал губернатор.
"С 2014 года Константин Тимофеевич добровольцем пошел защищать Донбасс. Служил несколько лет в отряде "Царские волки". С 2021 года постоянно проживал с семьей в Севастополе, вел большую работу по организации поставок гуманитарных грузов на Донбасс, а после начала СВО начал обучать личный состав на полигонах и в районах сосредоточения войск. Благодаря спецназовским навыкам, многих обучил военному делу, показал, как надо воевать", - отметил Развожаев.
В октябре прошлого года он подписал контракт с добровольческим формированием "Барс". Был замполитом батальона, пользовался авторитетом у сослуживцев.
"Константин Тимофеевич геройски погиб на Ореховском направлении Запорожской области, выполняя боевые задачи специальной военной операции", - сообщил Развожаев.
28 июля в Севастополе проводили в последний путь двух солдат
, коренных севастопольцев, героически погибших в зоне СВО – Дениса Клочкова и Дениса Васильева. А в Саках простились
с погибшим в неравном бою с противником на территории Донбасса бойцом спецоперации Павлом Восковенко.
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