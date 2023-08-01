https://crimea.ria.ru/20230801/zaschischal-donbass-s-2014-goda-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1130475460.html

Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО

Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Защищал Донбасс с 2014 года: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с погибшим на Ореховском направлении в зоне спецоперации бойцом, который с 2014 года добровольцем ушел защищать Донбасс. Об этом... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T17:47

2023-08-01T17:47

2023-08-01T17:47

севастополь

михаил развожаев

утраты

сво

общество

подвиги героев

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим на Ореховском направлении в зоне спецоперации бойцом, который с 2014 года добровольцем ушел защищать Донбасс. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня попрощались с нашим воином – Константином Тимофеевичем Масловым", - написал он в своем Telegram-канале.Константин Тимофеевич родился в Североморске, его школьные годы прошли в Волгодонске. Дед героя СВО служил на Северном флоте, и с детства был для внука примером мужества, написал губернатор. В октябре прошлого года он подписал контракт с добровольческим формированием "Барс". Был замполитом батальона, пользовался авторитетом у сослуживцев."Константин Тимофеевич геройски погиб на Ореховском направлении Запорожской области, выполняя боевые задачи специальной военной операции", - сообщил Развожаев.28 июля в Севастополе проводили в последний путь двух солдат, коренных севастопольцев, героически погибших в зоне СВО – Дениса Клочкова и Дениса Васильева. А в Саках простились с погибшим в неравном бою с противником на территории Донбасса бойцом спецоперации Павлом Восковенко.Читайте также на РИА Новости Крым:В Екатеринбурге простились с военкором РИА Новости ЖуравлевымСпектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруЕвпатория простилась с погибшим героем СВО

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, сво, общество, подвиги героев, новости крыма