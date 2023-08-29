https://crimea.ria.ru/20230829/kerch-prostilas-s-pogibshim-geroem-svo-1131017733.html

Керчь простилась с погибшим героем СВО

Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2023

Керчь простилась с погибшим героем СВО

В Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T15:29

2023-08-29T15:29

2023-08-29T16:16

керчь

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Андрей Швайкин родился 1 сентября 1992 года. Учился в 25 и 26 школах, после чего продолжил обучение в морском училище. Увлекался творчеством, играл на музыкальных инструментах, писал и исполнял песни. Повзрослев, ходил в рейсы - был матросом и поваром.Посмертно Андрей Швайкин награжден орденом Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцемВ Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымПогибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, утраты, новости сво, святослав брусаков