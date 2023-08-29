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Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2023
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Керчь простилась с погибшим героем СВО
Керчь простилась с погибшим героем СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Керчь простилась с погибшим героем СВО
В Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Андрей Швайкин родился 1 сентября 1992 года. Учился в 25 и 26 школах, после чего продолжил обучение в морском училище. Увлекался творчеством, играл на музыкальных инструментах, писал и исполнял песни. Повзрослев, ходил в рейсы - был матросом и поваром.Посмертно Андрей Швайкин награжден орденом Мужества.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь простился с погибшим в ЛНР добровольцемВ Керчи простились с героем СВО Владимиром НаумкинымПогибли в боях за Работино: в Севастополе простились с двумя героями СВО
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керчь, утраты, новости сво, святослав брусаков
Керчь простилась с погибшим героем СВО

В Керчи простились с погибшим героем СВО Андреем Швайкиным

15:29 29.08.2023 (обновлено: 16:16 29.08.2023)
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаГерой СВО Андрей Швайкин
Герой СВО Андрей Швайкин
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. В Керчи простились с погибшим в ходе СВО на Запорожском направлении военнослужащим Андреем Швайкиным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"В последний путь проводили Андрея Швайкина, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. В октябре 2022 года Андрея призвали на защиту Родины и парень ушел с гордостью выполнять служебный долг. Дома его ждала молодая жена, которая была основным смыслом жизни для Андрея. Выполнял боевые задачи специальной военной операции на Запорожском направлении. 11 августа вражеский снаряд оборвал жизнь нашего героя", - написал он в своем Telegram-канале.

Андрей Швайкин родился 1 сентября 1992 года. Учился в 25 и 26 школах, после чего продолжил обучение в морском училище. Увлекался творчеством, играл на музыкальных инструментах, писал и исполнял песни. Повзрослев, ходил в рейсы - был матросом и поваром.
"По словам сослуживцев, Андрей всегда был веселым парнем, пел песни, был смелым настоящим мужчиной. Стоял до конца, шел вперед. Все родные, друзья и близкие вспоминают его как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем. Настоящий мужчина, защитник, верный преданный друг. Андрей навсегда останется в нашей памяти", - отметил Брусаков.
Посмертно Андрей Швайкин награжден орденом Мужества.
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КерчьУтратыНовости СВОСвятослав Брусаков
 
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