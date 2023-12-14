https://crimea.ria.ru/20231214/v-koktebele-ustanovyat-pamyatnyy-znak-geroyu-spetsoperatsii-1133527688.html

В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации

В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2023

В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации

На фасаде коктебельской школы появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T10:23

2023-12-14T10:23

2023-12-14T10:23

крым

феодосия

коктебель

память

памятники героям сво в крыму

общество

герои сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0e/1133527534_60:0:998:527_1920x0_80_0_0_f85aa20502ab0602feefd61cb3949135.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. На фасаде коктебельской школы появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщил депутат феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.По его словам, торжественное открытие запланировано на конец декабря. Также на территории школы откроют музей героям СВО.В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героям СВО в местной школе. Всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты пять мемориальных знаков в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в двух школах города, включая коктебельскую.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымВ Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску

крым

феодосия

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, коктебель, память, памятники героям сво в крыму, общество, герои сво, новости крыма