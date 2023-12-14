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В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации - РИА Новости Крым, 14.12.2023
В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
На фасаде коктебельской школы появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T10:23
2023-12-14T10:23
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феодосия
коктебель
память
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. На фасаде коктебельской школы появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщил депутат феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.По его словам, торжественное открытие запланировано на конец декабря. Также на территории школы откроют музей героям СВО.В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героям СВО в местной школе. Всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты пять мемориальных знаков в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в двух школах города, включая коктебельскую.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымВ Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
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крым, феодосия, коктебель, память, памятники героям сво в крыму, общество, герои сво, новости крыма
В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации

В Коктебеле появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова

10:23 14.12.2023
 
© Благотворительный фонд "Новый Крым"В Коктебеле появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова
В Коктебеле появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова
© Благотворительный фонд "Новый Крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. На фасаде коктебельской школы появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщил депутат феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.

"По ходатайству благотворительного фонда об увековечивании памяти Сергея Владимировича Шушунова, выпускника коктебельской школы им. И.И.Березнюка, проявившего мужество и отвагу, погибшего 6 июля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, на фасаде здания учебного заведения будет установлен памятный знак нашему герою", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, торжественное открытие запланировано на конец декабря. Также на территории школы откроют музей героям СВО.
В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героям СВО в местной школе. Всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты пять мемориальных знаков в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в двух школах города, включая коктебельскую.
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