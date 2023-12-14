В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
В Коктебеле появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова
© Благотворительный фонд "Новый Крым"В Коктебеле появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова
© Благотворительный фонд "Новый Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. На фасаде коктебельской школы появится памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова, погибшего в ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщил депутат феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.
"По ходатайству благотворительного фонда об увековечивании памяти Сергея Владимировича Шушунова, выпускника коктебельской школы им. И.И.Березнюка, проявившего мужество и отвагу, погибшего 6 июля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, на фасаде здания учебного заведения будет установлен памятный знак нашему герою", - написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, торжественное открытие запланировано на конец декабря. Также на территории школы откроют музей героям СВО.
В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героям СВО в местной школе. Всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты пять мемориальных знаков в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в двух школах города, включая коктебельскую.
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