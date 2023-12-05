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Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным
Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным
В Саках простились с гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T17:12
2023-12-05T17:12
2023-12-05T17:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Саках простились с гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Матвей Анатольевич был выпускником школы-лицея им. Героя Советского Союза Степанова. Окончил военное училище. Выполняя приказ командования, не раздумывая, убыл выполнять боевые задачи в зону СВО."Склоняю голову перед таким характером командира, офицера. Всем сердцем соболезную родителям, родным, близким и друзьям", - написал глава городской администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Валерием СтадниченкоПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
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Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным
В Саках простились с героем спецоперации гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным
17:12 05.12.2023 (обновлено: 17:19 05.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Саках простились с гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"С глубокой скорбью воспринял известие о смерти после тяжелых ранений нашего земляка, лейтенанта Матвея Анатольевича Шапкина. Он был требовательным и заботливым командиром. В жизни каждого человека есть один миг - момент истины. Для Матвея этот миг был роковым, - в сложной боевой обстановке накрыл собой солдата. Чьего-то сына... Тяжелые раны, госпиталь, но увы. Жизнь распорядилась по-другому", - написал Овдиенко.
Матвей Анатольевич был выпускником школы-лицея им. Героя Советского Союза Степанова. Окончил военное училище. Выполняя приказ командования, не раздумывая, убыл выполнять боевые задачи в зону СВО.
"Склоняю голову перед таким характером командира, офицера. Всем сердцем соболезную родителям, родным, близким и друзьям", - написал глава городской администрации.
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