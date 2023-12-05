https://crimea.ria.ru/20231205/nakryl-soboy-soldata-v-sakakh-proschayutsya-s-geroem-svo-matveem-shapkinym-1133324768.html

Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным

Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем Шапкиным

В Саках простились с гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T17:12

2023-12-05T17:12

2023-12-05T17:19

крым

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александр овдиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. В Саках простились с гвардии лейтенантом Матвеем Шапкиным, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Матвей Анатольевич был выпускником школы-лицея им. Героя Советского Союза Степанова. Окончил военное училище. Выполняя приказ командования, не раздумывая, убыл выполнять боевые задачи в зону СВО."Склоняю голову перед таким характером командира, офицера. Всем сердцем соболезную родителям, родным, близким и друзьям", - написал глава городской администрации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с героем СВО Валерием СтадниченкоПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, александр овдиенко, утраты, герои сво, новости сво, новости крыма, общество