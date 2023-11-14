https://crimea.ria.ru/20231114/pogib-pod-artemovskom-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-dmitriem-shulginym-1132776652.html

Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным

Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным - РИА Новости Крым, 14.11.2023

Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным

В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным, который посмертно был награжден Орденом Мужества за бои под Артемовском. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2023

2023-11-14T14:42

2023-11-14T14:42

2023-11-14T15:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным, который посмертно был награжден Орденом Мужества за бои под Артемовском. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Дмитрий Владимирович родился в Керчи в 1979 году. Закончил школу №11, после чего выучился в ПТУ на автослесаря. Далее была служба в армии, работа в полиции, в постовой службе. После работы в правоохранительных органах занялся предпринимательской деятельностью, открыл собственную компанию. Близкие говорят, что и в работе, и в жизни его всегда отличали честность, добросовестность, понимание, доверие и доброжелательность.Ранее в Керчи в последний путь проводили другого героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Алексеем ЛаринымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации

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крым, керчь, святослав брусаков, утраты, герои сво, новости сво, новости крыма