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Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным
Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным - РИА Новости Крым, 14.11.2023
Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным
В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным, который посмертно был награжден Орденом Мужества за бои под Артемовском. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2023
2023-11-14T14:42
2023-11-14T14:42
2023-11-14T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным, который посмертно был награжден Орденом Мужества за бои под Артемовском. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Дмитрий Владимирович родился в Керчи в 1979 году. Закончил школу №11, после чего выучился в ПТУ на автослесаря. Далее была служба в армии, работа в полиции, в постовой службе. После работы в правоохранительных органах занялся предпринимательской деятельностью, открыл собственную компанию. Близкие говорят, что и в работе, и в жизни его всегда отличали честность, добросовестность, понимание, доверие и доброжелательность.Ранее в Керчи в последний путь проводили другого героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с героем СВО Алексеем ЛаринымВ Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехотыВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
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крым, керчь, святослав брусаков, утраты, герои сво, новости сво, новости крыма
Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным
В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным
14:42 14.11.2023 (обновлено: 15:30 14.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Дмитрием Шульгиным, который посмертно был награжден Орденом Мужества за бои под Артемовском. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
Дмитрий Владимирович родился в Керчи в 1979 году. Закончил школу №11, после чего выучился в ПТУ на автослесаря. Далее была служба в армии, работа в полиции, в постовой службе. После работы в правоохранительных органах занялся предпринимательской деятельностью, открыл собственную компанию. Близкие говорят, что и в работе, и в жизни его всегда отличали честность, добросовестность, понимание, доверие и доброжелательность.
"С началом СВО Дмитрий Владимирович не смог остаться в стороне и по зову сердца пошел защищать Родину. Погиб наш воин под Артемовском. Дмитрий Шульгин посмертно награжден Орденом Мужества", - написал Святослав Брусаков в Telegram-канале.
Ранее в Керчи в последний путь проводили другого героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова
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