https://crimea.ria.ru/20231113/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-810-y-otdelnoy-brigady-morskoy-pekhoty-1132762899.html
В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты
В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты
В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации – подполковника Яна Суханова и рядового Артема Клягина. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T19:38
2023-11-13T19:38
2023-11-13T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации – подполковника Яна Суханова и рядового Артема Клягина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ян Суханов - уроженец Южно-Сахалинска, в 2002-м году окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и получил назначение в Севастополь, где прослужил всю жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты.Суханов получил ранение в Мариуполе, скончался в госпитале в Москве. Артем Клягин родился и вырос в Бахчисарайском районе, учился в местном колледже строительства и транспорта. В июле 2022 года принял решение идти защищать Родину, как его дедушка, который прошел всю Великую Отечественную войну."Корни семьи Клягиных — на многострадальном Донбассе, в Донецкой и Луганской области. Он не мог оставаться равнодушным. Артем заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810 бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: "Я вернусь героем!". Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области, спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела", - написал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем ШураковымКерчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым
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утраты, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, герои сво, подвиги героев
В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты
В Крыму простились с начальником штаба и рядовым 810-й отдельной бригады морской пехоты
19:38 13.11.2023 (обновлено: 20:23 13.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации – подполковника Яна Суханова и рядового Артема Клягина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов — гвардии подполковника Яна Александровича Суханова и гвардии рядового Артема Эдуардовича Клягина. Будем помнить наших героев!" - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ян Суханов - уроженец Южно-Сахалинска, в 2002-м году окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и получил назначение в Севастополь, где прослужил всю жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты.
"Его сослуживцы говорят, что он был честным, справедливым и настоящим офицером с большой буквы. Служил и в десантно-штурмовых подразделениях и в разведке. Прошел "горячие" точки, был в командировках на территории Сирийской Арабской Республики, имеет множество наград, включая Орден Мужества. С 24 февраля 2022 года находился в зоне спецоперации на Украине. Под его руководством 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь, брала под контроль "Азовсталь", - рассказал губернатор.
Суханов получил ранение в Мариуполе, скончался в госпитале в Москве.
Артем Клягин родился и вырос в Бахчисарайском районе, учился в местном колледже строительства и транспорта. В июле 2022 года принял решение идти защищать Родину, как его дедушка, который прошел всю Великую Отечественную войну.
"Корни семьи Клягиных — на многострадальном Донбассе, в Донецкой и Луганской области. Он не мог оставаться равнодушным. Артем заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810 бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: "Я вернусь героем!". Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области, спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела", - написал Развожаев.
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