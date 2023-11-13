https://crimea.ria.ru/20231113/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-810-y-otdelnoy-brigady-morskoy-pekhoty-1132762899.html

В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты

В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В Севастополе простились с героями 810-й отдельной бригады морской пехоты

В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации – подполковника Яна Суханова и рядового Артема Клягина. Об этом сообщил губернатор города РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T19:38

2023-11-13T19:38

2023-11-13T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации – подполковника Яна Суханова и рядового Артема Клягина. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ян Суханов - уроженец Южно-Сахалинска, в 2002-м году окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и получил назначение в Севастополь, где прослужил всю жизнь, пройдя путь от командира взвода до начальника штаба-заместителя командира 810 отдельной бригады морской пехоты.Суханов получил ранение в Мариуполе, скончался в госпитале в Москве. Артем Клягин родился и вырос в Бахчисарайском районе, учился в местном колледже строительства и транспорта. В июле 2022 года принял решение идти защищать Родину, как его дедушка, который прошел всю Великую Отечественную войну."Корни семьи Клягиных — на многострадальном Донбассе, в Донецкой и Луганской области. Он не мог оставаться равнодушным. Артем заключил контракт и был направлен для прохождения службы в 810 бригаду морской пехоты ЧФ. Уходя, сказал матери: "Я вернусь героем!". Он геройски погиб под поселком Безыменное Херсонской области, спасая жизни боевых товарищей, пытаясь эвакуировать раненых из-под обстрела", - написал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем ШураковымКерчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, герои сво, подвиги героев