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В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T16:10
2023-11-07T16:12
севастополь
михаил развожаев
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подвиги героев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были "Мечта" и "Свят". В свой последний бой они пошли вместе… Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Оба бойца погибли под поселком Крынки Херсонской области 30 октября. За проявленные в боях мужество и героизм воины представлены к присвоению звания Героя России, сообщил глава города.Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области, учился и окончил школу в Тольятти, где работал в пожарно-спасательной части и был награжден ведомственной медалью МЧС "За заслуги в укреплении гражданской обороны". В 2017-м заключил контракт с ВС РФ и был направлен служить в Севастополь, потом – в зону СВО, где был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе.Жена Никиты – одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации. Его отец также был участником СВО, он погиб в 2015-м в Донбассе и награжден орденом Мужества посмертно.Вячеслав Пастухов родился и вырос в Севастополе. Закончил школу № 4, учился в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В 2019-м заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, служил в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
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севастополь, михаил развожаев, новости сво, утраты, подвиги героев, герои сво, общество, новости крыма
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины

Двоих героев СВО с позывными "Мечта" и "Свят" проводили в последний путь в Севастополе

16:10 07.11.2023 (обновлено: 16:12 07.11.2023)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики на траурном мероприятии
Гвоздики на траурном мероприятии
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были "Мечта" и "Свят". В свой последний бой они пошли вместе… Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Оба бойца погибли под поселком Крынки Херсонской области 30 октября. За проявленные в боях мужество и героизм воины представлены к присвоению звания Героя России, сообщил глава города.
Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области, учился и окончил школу в Тольятти, где работал в пожарно-спасательной части и был награжден ведомственной медалью МЧС "За заслуги в укреплении гражданской обороны". В 2017-м заключил контракт с ВС РФ и был направлен служить в Севастополь, потом – в зону СВО, где был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе.
"С июля по октябрь "Мечта" уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 человек живой силы. За ним буквально охотились укронацисты", – рассказал Развожаев.
Жена Никиты – одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации. Его отец также был участником СВО, он погиб в 2015-м в Донбассе и награжден орденом Мужества посмертно.
Вячеслав Пастухов родился и вырос в Севастополе. Закончил школу № 4, учился в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В 2019-м заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, служил в Севастополе.
"В своем последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага", – рассказал губернатор о подвиге севастопольца.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовости СВОУтратыПодвиги героевГерои СВООбществоНовости Крыма
 
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