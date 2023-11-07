https://crimea.ria.ru/20231107/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-zaschitnikami-khersonschiny-1132628660.html
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.11.2023
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T16:10
2023-11-07T16:10
2023-11-07T16:12
севастополь
михаил развожаев
новости сво
утраты
подвиги героев
герои сво
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были "Мечта" и "Свят". В свой последний бой они пошли вместе… Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Оба бойца погибли под поселком Крынки Херсонской области 30 октября. За проявленные в боях мужество и героизм воины представлены к присвоению звания Героя России, сообщил глава города.Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области, учился и окончил школу в Тольятти, где работал в пожарно-спасательной части и был награжден ведомственной медалью МЧС "За заслуги в укреплении гражданской обороны". В 2017-м заключил контракт с ВС РФ и был направлен служить в Севастополь, потом – в зону СВО, где был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе.Жена Никиты – одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации. Его отец также был участником СВО, он погиб в 2015-м в Донбассе и награжден орденом Мужества посмертно.Вячеслав Пастухов родился и вырос в Севастополе. Закончил школу № 4, учился в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В 2019-м заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, служил в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, новости сво, утраты, подвиги героев, герои сво, общество, новости крыма
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
Двоих героев СВО с позывными "Мечта" и "Свят" проводили в последний путь в Севастополе
16:10 07.11.2023 (обновлено: 16:12 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были "Мечта" и "Свят". В свой последний бой они пошли вместе… Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Оба бойца погибли под поселком Крынки Херсонской области 30 октября. За проявленные в боях мужество и героизм воины представлены к присвоению звания Героя России, сообщил глава города.
Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области, учился и окончил школу в Тольятти, где работал в пожарно-спасательной части и был награжден ведомственной медалью МЧС "За заслуги в укреплении гражданской обороны". В 2017-м заключил контракт с ВС РФ и был направлен служить в Севастополь, потом – в зону СВО, где был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе.
"С июля по октябрь "Мечта" уничтожил 19 быстроходных лодок, четыре пикапа, шесть грузовых машин, пять купольных камер, семь минометных расчетов и до 100 человек живой силы. За ним буквально охотились укронацисты", – рассказал Развожаев.
Жена Никиты – одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации. Его отец также был участником СВО, он погиб в 2015-м в Донбассе и награжден орденом Мужества посмертно.
Вячеслав Пастухов родился и вырос в Севастополе. Закончил школу № 4, учился в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В 2019-м заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, служил в Севастополе.
"В своем последнем бою под плотным артиллерийским обстрелом противника осуществил три выхода к переднему краю обороны, уничтожил две лодки с диверсионно-разведывательной группой до 18 человек, успешно применил FPV-дрон и уничтожил до 20 человек наступающей пехоты врага", – рассказал губернатор о подвиге севастопольца.
Читайте также на РИА Новости Крым: