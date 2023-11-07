https://crimea.ria.ru/20231107/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-zaschitnikami-khersonschiny-1132628660.html

В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины

В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.11.2023

В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины

В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T16:10

2023-11-07T16:10

2023-11-07T16:12

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двоих участников спецоперации, ефрейторов Никиту Мечтанова и Вячеслава Пастухова, оба героя погибли у поселка Крынки в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами: ефрейтором Никитой Григорьевичем Мечтановым и ефрейтором Вячеславом Александровичем Пастуховым. Их позывные были "Мечта" и "Свят". В свой последний бой они пошли вместе… Будем помнить наших героев!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Оба бойца погибли под поселком Крынки Херсонской области 30 октября. За проявленные в боях мужество и героизм воины представлены к присвоению звания Героя России, сообщил глава города.Никита Мечтанов родился в Новом Уренгое Тюменской области, учился и окончил школу в Тольятти, где работал в пожарно-спасательной части и был награжден ведомственной медалью МЧС "За заслуги в укреплении гражданской обороны". В 2017-м заключил контракт с ВС РФ и был направлен служить в Севастополь, потом – в зону СВО, где был одним из самых результативных операторов дронов-камикадзе.Жена Никиты – одна из самых активных волонтеров с начала спецоперации. Его отец также был участником СВО, он погиб в 2015-м в Донбассе и награжден орденом Мужества посмертно.Вячеслав Пастухов родился и вырос в Севастополе. Закончил школу № 4, учился в Севастопольском архитектурно-строительном колледже. В 2019-м заключил контракт с Вооруженными Силами РФ, служил в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Купол": о подвиге морпеха из Севастополя в боях за МариупольДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"Чудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новости сво, утраты, подвиги героев, герои сво, общество, новости крыма