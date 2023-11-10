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В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым
В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым
В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T19:12
2023-11-10T19:12
2023-11-10T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Александр Овдиенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. 9 ноября с погибшим участником СВО простились в Керчи. Игорь Гришко был посмертно удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.Читайте также на РИА Новости Крым:Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и МариупольВ Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, саки, александр овдиенко, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма
В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым
В Саках проводили в последний путь героически погибшего добровольца Эдуарда Шуракова