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В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым
В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым - РИА Новости Крым, 10.11.2023
В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым
В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T19:12
2023-11-10T19:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Александр Овдиенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. 9 ноября с погибшим участником СВО простились в Керчи. Игорь Гришко был посмертно удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.Читайте также на РИА Новости Крым:Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и МариупольВ Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным
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РИА Новости Крым
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крым, саки, александр овдиенко, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма
В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым

В Саках проводили в последний путь героически погибшего добровольца Эдуарда Шуракова

19:12 10.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.

"С глубокой скорбью воспринял известие о героической гибели нашего земляка Шуракова Эдуарда Юрьевича... Житель нашего города, выпускник школы №2 имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, трудился в санатории "Северное сияние", убыл добровольцем защитить нас. Героически погиб в бою...", - написан он в своем Telegram-канале

Александр Овдиенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.
9 ноября с погибшим участником СВО простились в Керчи. Игорь Гришко был посмертно удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.
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КрымСакиАлександр ОвдиенкоУтратыНовости СВОГерои СВООбществоНовости Крыма
 
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