https://crimea.ria.ru/20231110/v-sakakh-prostilis-s-geroicheski-pogibshim-na-svo-dobrovoltsem-shurakovym-1132716530.html

В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым

В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым - РИА Новости Крым, 10.11.2023

В Саках простились с героически погибшим на СВО добровольцем Шураковым

В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T19:12

2023-11-10T19:12

2023-11-10T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. В Саках простились с участником спецоперации Эдуардом Шураковым, который ушел на линию боевого соприкосновения добровольцем. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Александр Овдиенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего. 9 ноября с погибшим участником СВО простились в Керчи. Игорь Гришко был посмертно удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга.Читайте также на РИА Новости Крым:Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и МариупольВ Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, александр овдиенко, утраты, новости сво, герои сво, общество, новости крыма