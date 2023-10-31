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В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным
В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным
героем специальной военной операции Алексеем Лариным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T16:46
2023-10-31T16:46
герои сво
утраты
крым
керчь
новости крыма
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Сегодня в Керчи простились с героем специальной военной операции Алексеем Лариным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Алексей Ларин родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе № 20 (сейчас школа-гимназия № 1). В старших классах стал действительным членом Малой академии наук Крыма по секции "Химия". Получал высшее образование в Москве, но в 1992 году из-за политических событий, прервав обучение, вернулся в родную Керчь. Служил в армии. Работал на Керченском судоремонтном заводе, позже освоил производство мебели.В памяти и сердцах родных и друзей Алексей останется как любящий, добрый и заботливый муж, сын, отец, который достойно воспитывал своих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках простились с героем спецоперации Павлом СупрунПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистомВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации
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герои сво, утраты, крым, керчь, новости крыма, святослав брусаков
В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным

В Керчи проводили в последний путь погибшего добровольца СВО Алексея Ларина

16:46 31.10.2023
 
© Telegram Святослав БрусаковАлексей Ларин
Алексей Ларин
© Telegram Святослав Брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Сегодня в Керчи простились с героем специальной военной операции Алексеем Лариным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В зону специальной военной операции Алексей Ларин отправился добровольцем. Жизнь защитника Отечества оборвалась 13 октября. Он погиб на 49-м году жизни", - написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Алексей Ларин родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе № 20 (сейчас школа-гимназия № 1). В старших классах стал действительным членом Малой академии наук Крыма по секции "Химия". Получал высшее образование в Москве, но в 1992 году из-за политических событий, прервав обучение, вернулся в родную Керчь. Служил в армии. Работал на Керченском судоремонтном заводе, позже освоил производство мебели.
В памяти и сердцах родных и друзей Алексей останется как любящий, добрый и заботливый муж, сын, отец, который достойно воспитывал своих детей.
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Герои СВОУтратыКрымКерчьНовости КрымаСвятослав Брусаков
 
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