https://crimea.ria.ru/20231031/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-alekseem-larinym-1132455634.html

В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным

В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным

героем специальной военной операции Алексеем Лариным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T16:46

2023-10-31T16:46

2023-10-31T16:46

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. Сегодня в Керчи простились с героем специальной военной операции Алексеем Лариным. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Алексей Ларин родился в Керчи в 1974 году. Учился в школе № 20 (сейчас школа-гимназия № 1). В старших классах стал действительным членом Малой академии наук Крыма по секции "Химия". Получал высшее образование в Москве, но в 1992 году из-за политических событий, прервав обучение, вернулся в родную Керчь. Служил в армии. Работал на Керченском судоремонтном заводе, позже освоил производство мебели.В памяти и сердцах родных и друзей Алексей останется как любящий, добрый и заботливый муж, сын, отец, который достойно воспитывал своих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Саках простились с героем спецоперации Павлом СупрунПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистомВ Крыму простились с погибшим героем спецоперации

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