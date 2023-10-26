https://crimea.ria.ru/20231026/v-sakakh-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-pavlom-suprun-1132341380.html

В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун

В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун - РИА Новости Крым, 27.10.2023

В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун

В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 27.10.2023

2023-10-26T17:41

2023-10-26T17:41

2023-10-27T10:18

крым

саки

александр овдиенко

герои сво

новости сво

утраты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111541/50/1115415073_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa38ff47fd4aa2f641f6a99b086e7d02.jpg

СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Друзья и сослуживцы Павла на прощании вспомнили о нем как о добром, ответственном, справедливом, честном и мужественном человеке. В ответ на это мать погибшего бойца Екатерина сказала: "Моя материнская молитва всегда будет рядом с каждым из вас всегда…".В конце прошлой недели прощание с еще одним бойцом специальной военной операции прошло в Севастополе. В последний путь проводили рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом

крым

саки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, саки, александр овдиенко, герои сво, новости сво, утраты, общество