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В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун - РИА Новости Крым, 27.10.2023
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В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун
В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T17:41
2023-10-27T10:18
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александр овдиенко
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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Друзья и сослуживцы Павла на прощании вспомнили о нем как о добром, ответственном, справедливом, честном и мужественном человеке. В ответ на это мать погибшего бойца Екатерина сказала: "Моя материнская молитва всегда будет рядом с каждым из вас всегда…".В конце прошлой недели прощание с еще одним бойцом специальной военной операции прошло в Севастополе. В последний путь проводили рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
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РИА Новости Крым
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крым, саки, александр овдиенко, герои сво, новости сво, утраты, общество
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун

Героя спецоперации Павла Супрун проводили в последний путь в городе Саки в Крыму

17:41 26.10.2023 (обновлено: 10:18 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛампада и гвоздики
Лампада и гвоздики - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"От имени главы Республики Крым выразил слова глубокой скорби родителям, близким и друзьям по поводу гибели Павла Павловича", - написал он в Telegram-канале.
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоПогибший в зоне СВО герой Павел Супрун
Погибший в зоне СВО герой Павел Супрун
© Telegram-канал Александра Овдиенко
Погибший в зоне СВО герой Павел Супрун
Друзья и сослуживцы Павла на прощании вспомнили о нем как о добром, ответственном, справедливом, честном и мужественном человеке. В ответ на это мать погибшего бойца Екатерина сказала: "Моя материнская молитва всегда будет рядом с каждым из вас всегда…".
В конце прошлой недели прощание с еще одним бойцом специальной военной операции прошло в Севастополе. В последний путь проводили рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении.
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КрымСакиАлександр ОвдиенкоГерои СВОНовости СВОУтратыОбщество
 
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