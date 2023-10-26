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В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун - РИА Новости Крым, 27.10.2023
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун
В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко. РИА Новости Крым, 27.10.2023
2023-10-26T17:41
2023-10-26T17:41
2023-10-27T10:18
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СИМФРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Саках простились с погибшим в зоне специальной военной операции героем Павлом Супрун, сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Друзья и сослуживцы Павла на прощании вспомнили о нем как о добром, ответственном, справедливом, честном и мужественном человеке. В ответ на это мать погибшего бойца Екатерина сказала: "Моя материнская молитва всегда будет рядом с каждым из вас всегда…".В конце прошлой недели прощание с еще одним бойцом специальной военной операции прошло в Севастополе. В последний путь проводили рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
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крым, саки, александр овдиенко, герои сво, новости сво, утраты, общество
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун
Героя спецоперации Павла Супрун проводили в последний путь в городе Саки в Крыму
17:41 26.10.2023 (обновлено: 10:18 27.10.2023)