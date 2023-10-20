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Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2023
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Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО
Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2023
Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО
В Севастополе проводили в последний путь рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении в ходе... РИА Новости Крым, 20.10.2023
2023-10-20T15:10
2023-10-20T15:10
память
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении в ходе СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Родион Николаевич был коренным севастопольцем. Закончил школу №15 в Гагаринском районе, а затем Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности. В ряды Вооруженных Сил Российской Федерации был призван после колледжа. Контракт подписал после прохождения срочной службы.17 октября в Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда "Шторм Z" Сергея Видничука.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
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РИА Новости Крым
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память, утраты, севастополь, михаил развожаев
Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО

Севастополь простился с погибшим в СВО рядовым Родионом Глебовым

15:10 20.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПамять
Память - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении в ходе СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь нашего воина - рядового Родиона Николаевича Глебова", – написал он в своем Telegram-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевРодион Глебов
Родион Глебов
© Telegram Михаил Развожаев
Родион Глебов
Родион Николаевич был коренным севастопольцем. Закончил школу №15 в Гагаринском районе, а затем Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности. В ряды Вооруженных Сил Российской Федерации был призван после колледжа. Контракт подписал после прохождения срочной службы.

"Как говорят родственники, такое решение принял, так как всегда старался быть похожим на старшего брата, который сейчас тоже выполняет боевые задачи в зоне СВО. Был патриотом своей родины и Севастополя", – написал Развожаев.

17 октября в Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда "Шторм Z" Сергея Видничука.
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