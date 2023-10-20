https://crimea.ria.ru/20231020/patriot-i-geroy-v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-zone-svo-1132220175.html

Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО

Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Патриот и герой: в Севастополе простились с погибшим в зоне СВО

В Севастополе проводили в последний путь рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении в ходе... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T15:10

2023-10-20T15:10

2023-10-20T15:10

память

утраты

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь рядового, водителя командно-штабной машины Родиона Глебова, который геройски погиб на Херсонском направлении в ходе СВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Родион Николаевич был коренным севастопольцем. Закончил школу №15 в Гагаринском районе, а затем Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности. В ряды Вооруженных Сил Российской Федерации был призван после колледжа. Контракт подписал после прохождения срочной службы.17 октября в Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда "Шторм Z" Сергея Видничука.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, севастополь, михаил развожаев