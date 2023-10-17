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Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области
Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области
В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T20:45
2023-10-17T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда "Шторм Z" Сергея Видничука. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Оба героя родились и выросли в Севастополе. Константин Вышаренко окончил школу №35, потом учился в ПТУ, получил несколько рабочих специальностей: автомеханик, слесарь, судоремонтник. Затем окончил вуз, стал юристом, но работать продолжал по рабочим специальностям. Будучи патриотом России и родного города, в сентябре он заключил контракт с Минобороны и был распределен в штурмовое подразделение.Сергей Видничук учился в школах №22 и №49, потом в морском колледже. Работал на стройках, занимался ремонтом. Оступившись однажды, попал в исправительное учреждение на небольшой срок. Решив искупить свою вину, весной 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский "Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – Шойгу
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РИА Новости Крым
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утраты, новости сво, севастополь, крым, новости крыма, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области

Севастополь простился с рядовым Вышаренко и добровольцем Видничуком, погибшими в зоне СВО

20:45 17.10.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь простился с Константином Вышаренко и Сергеем Видничуком
Севастополь простился с Константином Вышаренко и Сергеем Видничуком
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда "Шторм Z" Сергея Видничука. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня Севастополь простился с двумя нашими воинами - рядовым Константином Евгеньевичем Вышаренко и добровольцем отряда "Шторм Z" Сергеем Валерьевичем Видничуком. Константин… геройски погиб в начале октября в ходе наступления наших войск в р-не Скелеватого Запорожской области. Сергей… погиб в р-не Марьинки ДНР. Вечная память воинам!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Оба героя родились и выросли в Севастополе. Константин Вышаренко окончил школу №35, потом учился в ПТУ, получил несколько рабочих специальностей: автомеханик, слесарь, судоремонтник. Затем окончил вуз, стал юристом, но работать продолжал по рабочим специальностям. Будучи патриотом России и родного города, в сентябре он заключил контракт с Минобороны и был распределен в штурмовое подразделение.
Сергей Видничук учился в школах №22 и №49, потом в морском колледже. Работал на стройках, занимался ремонтом. Оступившись однажды, попал в исправительное учреждение на небольшой срок. Решив искупить свою вину, весной 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.
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