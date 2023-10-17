https://crimea.ria.ru/20231017/sevastopol-prostilsya-s-geroyami-pogibshimi-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1132150582.html

Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области

Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области

В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда РИА Новости Крым, 17.10.2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции – рядового штурмового подразделения Константина Вышаренко и добровольца отряда "Шторм Z" Сергея Видничука. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Оба героя родились и выросли в Севастополе. Константин Вышаренко окончил школу №35, потом учился в ПТУ, получил несколько рабочих специальностей: автомеханик, слесарь, судоремонтник. Затем окончил вуз, стал юристом, но работать продолжал по рабочим специальностям. Будучи патриотом России и родного города, в сентябре он заключил контракт с Минобороны и был распределен в штурмовое подразделение.Сергей Видничук учился в школах №22 и №49, потом в морском колледже. Работал на стройках, занимался ремонтом. Оступившись однажды, попал в исправительное учреждение на небольшой срок. Решив искупить свою вину, весной 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты Бойцы "Днепра" разгромили ВСУ у острова Алексеевский "Оборонка" сможет использовать все резервы для выпуска артиллерии – Шойгу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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