https://crimea.ria.ru/20230929/pogib-v-dnr-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svyazistom-1131753651.html

Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом

Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом - РИА Новости Крым, 29.09.2023

Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом

В Севастополе простились с участником специальной военной операции, бойцом подразделения связи, младшим сержантом Александром Ротарем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T22:07

2023-09-29T22:07

2023-09-29T22:07

михаил развожаев

севастополь

утраты

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции, бойцом подразделения связи, младшим сержантом Александром Ротарем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Александр участвовал в СВО с июля 2023 года. Заключив контракт с Минобороны РФ, он получил назначение в подразделение, обеспечивающее связь.Александр Ротарь родился и вырос в Севастополе. Окончил профтехучилище и, отслужив срочную службу в морской пехоте, вернулся в родной город. Долгое время перед тем, как уйти в зону спецоперации, он работал в сфере строительства и ремонта жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героямиПогиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, утраты, память