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Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом - РИА Новости Крым, 29.09.2023
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Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом - РИА Новости Крым, 29.09.2023
Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом
В Севастополе простились с участником специальной военной операции, бойцом подразделения связи, младшим сержантом Александром Ротарем. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T22:07
2023-09-29T22:07
михаил развожаев
севастополь
утраты
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции, бойцом подразделения связи, младшим сержантом Александром Ротарем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Александр участвовал в СВО с июля 2023 года. Заключив контракт с Минобороны РФ, он получил назначение в подразделение, обеспечивающее связь.Александр Ротарь родился и вырос в Севастополе. Окончил профтехучилище и, отслужив срочную службу в морской пехоте, вернулся в родной город. Долгое время перед тем, как уйти в зону спецоперации, он работал в сфере строительства и ремонта жилых домов.Читайте также на РИА Новости Крым:Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героямиПогиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, утраты, память
Погиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистом

В Севастополе простились с погибшим в ДНР младшим сержантом Александром Ротарем

22:07 29.09.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с участником специальной военной операции, бойцом подразделения связи, младшим сержантом Александром Ротарем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Александр участвовал в СВО с июля 2023 года. Заключив контракт с Минобороны РФ, он получил назначение в подразделение, обеспечивающее связь.

"Александр Иванович Ротарь погиб в районе Старомайорского (ДНР). Там сейчас на Южно-Донецком направлении наши войска отражают атаки ВСУ. Будем помнить нашего героя!" – сообщил губернатор в Telegram-канале.

Александр Ротарь родился и вырос в Севастополе. Окончил профтехучилище и, отслужив срочную службу в морской пехоте, вернулся в родной город. Долгое время перед тем, как уйти в зону спецоперации, он работал в сфере строительства и ремонта жилых домов.
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Ротарь
Александр Ротарь
© Telegram Михаил Развожаев
Александр Ротарь
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