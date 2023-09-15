https://crimea.ria.ru/20230915/pogibli-spasaya-tovarischey-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1131448802.html

Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО

Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты, замкомом роты Дмитрием Устюговым и командиром мотострелкового взвода, старшим... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T18:16

2023-09-15T18:16

2023-09-15T18:28

севастополь

михаил развожаев

память

утраты

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СИМЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты, замкомом роты Дмитрием Устюговым и командиром мотострелкового взвода, старшим лейтенантом Александром Новиковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Оба героя погибли, спасая с поля боя раненых боевых товарищей. Свой последний подвиг Дмитрий Устюгов совершил на Херсонском направлении, Александр Новиков – на Марьинском. Дмитрий Устюгов уроженец Владивостока, окончил педагогический вуз. В 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе служил с 2016 года. Участие в СВО принимал с первого дня. В 2023-м был назначен на должность замкомандира роты по военно-политической работе.Александр Новиков родился и жил в Севастополе, выпускник СевГУ. Работал в сфере ремонта автомобильной техники и онлайн-образования. Был одним из первых добровольцев, вступивших в ряды боевого резерва ВС РФ с началом спецоперации. С осени 2022 служил в мотострелковых подразделениях. С января 2023 воевал на Марьинском направлении в штурмовых подразделениях, был командиром мотострелкового взвода.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты