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Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО
Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты, замкомом роты Дмитрием Устюговым и командиром мотострелкового взвода, старшим... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T18:16
2023-09-15T18:16
2023-09-15T18:28
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
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СИМЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты, замкомом роты Дмитрием Устюговым и командиром мотострелкового взвода, старшим лейтенантом Александром Новиковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Оба героя погибли, спасая с поля боя раненых боевых товарищей. Свой последний подвиг Дмитрий Устюгов совершил на Херсонском направлении, Александр Новиков – на Марьинском. Дмитрий Устюгов уроженец Владивостока, окончил педагогический вуз. В 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе служил с 2016 года. Участие в СВО принимал с первого дня. В 2023-м был назначен на должность замкомандира роты по военно-политической работе.Александр Новиков родился и жил в Севастополе, выпускник СевГУ. Работал в сфере ремонта автомобильной техники и онлайн-образования. Был одним из первых добровольцев, вступивших в ряды боевого резерва ВС РФ с началом спецоперации. С осени 2022 служил в мотострелковых подразделениях. С января 2023 воевал на Марьинском направлении в штурмовых подразделениях, был командиром мотострелкового взвода.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты
Погибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВО
Развожаев: в последний путь в Севастополе проводили двоих бойцов – участников СВО
18:16 15.09.2023 (обновлено: 18:28 15.09.2023)
СИМЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии лейтенантом 810-й бригады морской пехоты, замкомом роты Дмитрием Устюговым и командиром мотострелкового взвода, старшим лейтенантом Александром Новиковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии лейтенанта 810-й бригады морской пехоты Дмитрия Валерьевича Устюгова и старшего лейтенанта Александра Владимировича Новикова. Будем помнить наших героев!" – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Оба героя погибли, спасая с поля боя раненых боевых товарищей. Свой последний подвиг Дмитрий Устюгов совершил на Херсонском направлении, Александр Новиков – на Марьинском.
Дмитрий Устюгов уроженец Владивостока, окончил педагогический вуз. В 810-й бригаде морской пехоты в Севастополе служил с 2016 года. Участие в СВО принимал с первого дня. В 2023-м был назначен на должность замкомандира роты по военно-политической работе.
Александр Новиков родился и жил в Севастополе, выпускник СевГУ. Работал в сфере ремонта автомобильной техники и онлайн-образования. Был одним из первых добровольцев, вступивших в ряды боевого резерва ВС РФ с началом спецоперации. С осени 2022 служил в мотострелковых подразделениях. С января 2023 воевал на Марьинском направлении в штурмовых подразделениях, был командиром мотострелкового взвода.
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