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Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Зеликсоном, погибшим в боях в Кременной. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T16:16
2023-09-15T16:16
2023-09-15T16:13
память
утраты
керчь
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Зеликсоном, погибшим в боях в Кременной. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Родился Вячеслав 3 августа 1978 года в Санкт-Петербурге. Там же учился в школе и техникуме, работал слесарем 6-го разряда. 19 октября прошлого года был призван в рамках мобилизации. Проходил службу в 59-м танковом полку, 1-м батальоне мотопехоты.Погиб Вячеслав Зеликсон 30 августа 2023 года при выполнении боевой задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории простились с погибшим героем СВОВ школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВОВ Севастополе простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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память, утраты, керчь, святослав брусаков
Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Зеликсоном
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Зеликсоном, погибшим в боях в Кременной. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В последний путь сегодня проводили Вячеслава Зеликсона, участника специальной военной операции, погибшего в ходе боев в Кременной. У него остались мама Людмила Алексеевна и дочь Евгения. Настоящий мужчина, защитник, верный преданный друг – таким он останется в сердцах родных. Мы все будем помнить о его подвиге, мужестве и героизме", – сообщил он в своем Telegram.
Родился Вячеслав 3 августа 1978 года в Санкт-Петербурге. Там же учился в школе и техникуме, работал слесарем 6-го разряда. 19 октября прошлого года был призван в рамках мобилизации. Проходил службу в 59-м танковом полку, 1-м батальоне мотопехоты.
Погиб Вячеслав Зеликсон 30 августа 2023 года при выполнении боевой задачи.
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