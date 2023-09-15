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Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО

Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Зеликсоном, погибшим в боях в Кременной. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T16:16

2023-09-15T16:16

2023-09-15T16:13

память

утраты

керчь

святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Зеликсоном, погибшим в боях в Кременной. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Родился Вячеслав 3 августа 1978 года в Санкт-Петербурге. Там же учился в школе и техникуме, работал слесарем 6-го разряда. 19 октября прошлого года был призван в рамках мобилизации. Проходил службу в 59-м танковом полку, 1-м батальоне мотопехоты.Погиб Вячеслав Зеликсон 30 августа 2023 года при выполнении боевой задачи.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории простились с погибшим героем СВОВ школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВОВ Севастополе простились с героем СВО

керчь

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память, утраты, керчь, святослав брусаков