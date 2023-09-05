https://crimea.ria.ru/20230905/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1131189808.html

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.09.2023

В Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T20:09

2023-09-05T20:09

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утраты

михаил развожаев

севастополь

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Роман Тармосин уроженец Хабаровского края, однако в Севастополе окончил школу и получил специальность автослесаря. В 90-е годы служил в Луганской области, потом работал в Севастополе, а в октябре прошлого года принял решение подписать контракт и участвовать добровольцем в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОКерчь простилась с погибшим героем СВОВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, михаил развожаев, севастополь, новости сво