https://crimea.ria.ru/20230905/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1131189808.html
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T20:09
2023-09-05T20:09
2023-09-05T20:09
утраты
михаил развожаев
севастополь
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Роман Тармосин уроженец Хабаровского края, однако в Севастополе окончил школу и получил специальность автослесаря. В 90-е годы служил в Луганской области, потом работал в Севастополе, а в октябре прошлого года принял решение подписать контракт и участвовать добровольцем в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОКерчь простилась с погибшим героем СВОВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_77:0:884:605_1920x0_80_0_0_2034f767d4088dceb02cf47153bc6ecb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, михаил развожаев, севастополь, новости сво
В Севастополе простились с героем СВО
Губернатор Развожаев: проводили в последний путь участника СВО Романа Тармосина