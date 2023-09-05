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В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 05.09.2023
В Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 05.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Роман Тармосин уроженец Хабаровского края, однако в Севастополе окончил школу и получил специальность автослесаря. В 90-е годы служил в Луганской области, потом работал в Севастополе, а в октябре прошлого года принял решение подписать контракт и участвовать добровольцем в специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОКерчь простилась с погибшим героем СВОВ Раздольненском районе Крыма простились с героем СВО
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утраты, михаил развожаев, севастополь, новости сво
В Севастополе простились с героем СВО

Губернатор Развожаев: проводили в последний путь участника СВО Романа Тармосина

20:09 05.09.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь участника СВО, гранатометчика Романа Тармосина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Роман Анатольевич погиб на Донецком направлении под Марьинкой, там сейчас продолжаются ожесточенные бои. Будем помнить нашего героя", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Роман Тармосин уроженец Хабаровского края, однако в Севастополе окончил школу и получил специальность автослесаря. В 90-е годы служил в Луганской области, потом работал в Севастополе, а в октябре прошлого года принял решение подписать контракт и участвовать добровольцем в специальной военной операции.
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