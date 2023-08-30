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В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО
В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2023
В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО
В Джанкое увековечили память погибших во время проведения спецоперации военнослужащих Константина Щербины и Анатолия Фалина. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T13:06
2023-08-30T13:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Джанкое увековечили память погибших во время проведения спецоперации военнослужащих Константина Щербины и Анатолия Фалина. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.В двух образовательных учреждениях города, где воспитывались герои, открыли мемориальные доски в их честь - на здании детского садика № 38 и средней школы № 4.Так, в школе № 4 увековечили память о Фалине Анатолии Дмитриевиче, стрелке Десантно-штурмового батальона. Он героически погиб 27 июня, выполняя боевое задание. Посмертно награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества.В детском садике № 38 увековечили память Щербины Константина Сергеевича, ефрейтора танковой воинской части, погибшего при исполнении воинского долга. Герой посмертно награжден орденом Мужества. Отныне садик переименован в честь погибшего военнослужащего.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОПутин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своимДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"
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РИА Новости Крым
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игорь ивин, джанкой, утраты, новости сво, крым, новости крыма
В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО

В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски погибшим героям СВО

13:06 30.08.2023
 
В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО
В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Джанкое увековечили память погибших во время проведения спецоперации военнослужащих Константина Щербины и Анатолия Фалина. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.
В двух образовательных учреждениях города, где воспитывались герои, открыли мемориальные доски в их честь - на здании детского садика № 38 и средней школы № 4.
"Два наших земляка – Константин Щербина и Анатолий Фалин – отдали свои жизни, исполняя воинский долг и защищая интересы Родины. Эти бойцы показали пример истинного самопожертвования и мужества. Вечная память и вечная слава российским воинам", - написал Ивин в своем Telegram-канале.
Так, в школе № 4 увековечили память о Фалине Анатолии Дмитриевиче, стрелке Десантно-штурмового батальона. Он героически погиб 27 июня, выполняя боевое задание. Посмертно награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества.
В детском садике № 38 увековечили память Щербины Константина Сергеевича, ефрейтора танковой воинской части, погибшего при исполнении воинского долга. Герой посмертно награжден орденом Мужества. Отныне садик переименован в честь погибшего военнослужащего.
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