https://crimea.ria.ru/20230830/v-shkole-i-sadike-dzhankoya-otkryli-memorialnye-doski-geroyam-svo-1131043579.html

В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО

В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО - РИА Новости Крым, 30.08.2023

В школе и садике Джанкоя открыли мемориальные доски героям СВО

В Джанкое увековечили память погибших во время проведения спецоперации военнослужащих Константина Щербины и Анатолия Фалина. Об этом сообщил глава администрации РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T13:06

2023-08-30T13:06

2023-08-30T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. В Джанкое увековечили память погибших во время проведения спецоперации военнослужащих Константина Щербины и Анатолия Фалина. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.В двух образовательных учреждениях города, где воспитывались герои, открыли мемориальные доски в их честь - на здании детского садика № 38 и средней школы № 4.Так, в школе № 4 увековечили память о Фалине Анатолии Дмитриевиче, стрелке Десантно-штурмового батальона. Он героически погиб 27 июня, выполняя боевое задание. Посмертно награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужества.В детском садике № 38 увековечили память Щербины Константина Сергеевича, ефрейтора танковой воинской части, погибшего при исполнении воинского долга. Герой посмертно награжден орденом Мужества. Отныне садик переименован в честь погибшего военнослужащего.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОПутин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своимДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"

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