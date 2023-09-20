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Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями
Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями
Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T18:57
2023-09-20T18:57
керчь
утраты
память
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По словам мэра, Евгению Лысенко недавно исполнился 41 год. У него остались трое сыновей. В Керчь он переехал в 2005 году. Работал водителем на Керченском хлебокомбинате. В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО. 8 сентября он трагически погиб при выполнении задачи спецоперации.Валерию Быкову было всего 29 лет. В Керчь он приехал три года назад. В мае 2023 года пошел служить по контракту. Валерий погиб 9 августа, защищая Родину. Родные и друзья вспоминают его как любящего сына, заботливого брата, доброго друга и отзывчивого человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВОПогиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
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керчь, утраты, память, святослав брусаков
Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями

Двух героев спецоперации проводили в последний путь в Керчи

18:57 20.09.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"Сегодня Керчь простилась с Евгением Лысенко и Валерием Быковым, погибшими в ходе специальной военной операции", – написал Бурсаков в Telegram-канале.

По словам мэра, Евгению Лысенко недавно исполнился 41 год. У него остались трое сыновей. В Керчь он переехал в 2005 году. Работал водителем на Керченском хлебокомбинате. В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО. 8 сентября он трагически погиб при выполнении задачи спецоперации.
Валерию Быкову было всего 29 лет. В Керчь он приехал три года назад. В мае 2023 года пошел служить по контракту. Валерий погиб 9 августа, защищая Родину. Родные и друзья вспоминают его как любящего сына, заботливого брата, доброго друга и отзывчивого человека.

"Евгений Владимирович и Валерий Валериевич погибли, сражаясь за правое дело и защищая интересы нашей Родины, с честью и достоинством исполнив долг военнослужащего. Вечная память и низкий поклон защитникам Отечества", – сказал Брусаков.

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КерчьУтратыПамятьСвятослав Брусаков
 
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