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Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями
Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями
Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T18:57
2023-09-20T18:57
2023-09-20T18:57
керчь
утраты
память
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По словам мэра, Евгению Лысенко недавно исполнился 41 год. У него остались трое сыновей. В Керчь он переехал в 2005 году. Работал водителем на Керченском хлебокомбинате. В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО. 8 сентября он трагически погиб при выполнении задачи спецоперации.Валерию Быкову было всего 29 лет. В Керчь он приехал три года назад. В мае 2023 года пошел служить по контракту. Валерий погиб 9 августа, защищая Родину. Родные и друзья вспоминают его как любящего сына, заботливого брата, доброго друга и отзывчивого человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВОПогиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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керчь, утраты, память, святослав брусаков
Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями
Двух героев спецоперации проводили в последний путь в Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Сегодня Керчь простилась с Евгением Лысенко и Валерием Быковым, погибшими в ходе специальной военной операции", – написал Бурсаков в Telegram-канале.
По словам мэра, Евгению Лысенко недавно исполнился 41 год. У него остались трое сыновей. В Керчь он переехал в 2005 году. Работал водителем на Керченском хлебокомбинате. В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО. 8 сентября он трагически погиб при выполнении задачи спецоперации.
Валерию Быкову было всего 29 лет. В Керчь он приехал три года назад. В мае 2023 года пошел служить по контракту. Валерий погиб 9 августа, защищая Родину. Родные и друзья вспоминают его как любящего сына, заботливого брата, доброго друга и отзывчивого человека.
"Евгений Владимирович и Валерий Валериевич погибли, сражаясь за правое дело и защищая интересы нашей Родины, с честью и достоинством исполнив долг военнослужащего. Вечная память и низкий поклон защитникам Отечества", – сказал Брусаков.
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