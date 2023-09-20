https://crimea.ria.ru/20230920/pogibli-na-svo-v-kerchi-prostilis-s-dvumya-geroyami-1131556625.html

Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями

Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Погибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями

Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T18:57

2023-09-20T18:57

2023-09-20T18:57

керчь

утраты

память

святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Двух добровольцев, погибших в зоне СВО, проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.По словам мэра, Евгению Лысенко недавно исполнился 41 год. У него остались трое сыновей. В Керчь он переехал в 2005 году. Работал водителем на Керченском хлебокомбинате. В январе 2023 года ушел добровольцем на СВО. 8 сентября он трагически погиб при выполнении задачи спецоперации.Валерию Быкову было всего 29 лет. В Керчь он приехал три года назад. В мае 2023 года пошел служить по контракту. Валерий погиб 9 августа, защищая Родину. Родные и друзья вспоминают его как любящего сына, заботливого брата, доброго друга и отзывчивого человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым ЯремчукомПогибли, спасая товарищей: в Севастополе простились с героями СВОПогиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО

керчь

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керчь, утраты, память, святослав брусаков