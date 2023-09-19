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Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком
Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком
В Севастополе проводили в последний путь погибшего под Макеевкой, в ЛНР, участника специальной военной операции, рядового Игоря Яремчука. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T18:55
2023-09-19T18:55
севастополь
михаил развожаев
память
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего под Макеевкой, в ЛНР, участника специальной военной операции, рядового Игоря Яремчука. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Яремчук родился и вырос в Севастополе. Потом работал на Северной судоверфи в Санкт-Петербурге, строил корабли. Когда в России объявили мобилизацию, вызвался участвовать в СВО добровольцем, служил в мотострелковом полку Западного военного округа.Близкие вспоминают, что, даже живя в другом городе, Игорь не забывал Севастополь и часто навещал родной город, а когда решил стать участником спецоперации, сказал: "Не могу по-другому, я ведь севастополец!"
https://crimea.ria.ru/20230914/glazami-pravdy-voenkory-ria-novosti-krym-otkryli-fotovystavku-v-kerchi-1131420163.html
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты
Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком

В Севастополе простились с погибшим в ЛНР участником спецоперации Игорем Яремчуком

18:55 19.09.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего под Макеевкой, в ЛНР, участника специальной военной операции, рядового Игоря Яремчука. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевИгорь Яремчук
Игорь Яремчук
© Telegram Михаил Развожаев
Игорь Яремчук
"Игорь Сергеевич геройски погиб в районе села Макеевка в ЛНР, выполняя поставленные перед ним боевые задачи. Нашего воина мы похоронили в Севастополе, как он и завещал. Будем помнить нашего героя!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Игорь Яремчук родился и вырос в Севастополе. Потом работал на Северной судоверфи в Санкт-Петербурге, строил корабли. Когда в России объявили мобилизацию, вызвался участвовать в СВО добровольцем, служил в мотострелковом полку Западного военного округа.
Близкие вспоминают, что, даже живя в другом городе, Игорь не забывал Севастополь и часто навещал родной город, а когда решил стать участником спецоперации, сказал: "Не могу по-другому, я ведь севастополец!"
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