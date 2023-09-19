https://crimea.ria.ru/20230919/pogib-pod-makeevkoy-sevastopol-prostilsya-s-ryadovym-yaremchukom-1131527937.html

Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком

Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Погиб под Макеевкой: Севастополь простился с рядовым Яремчуком

В Севастополе проводили в последний путь погибшего под Макеевкой, в ЛНР, участника специальной военной операции, рядового Игоря Яремчука. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T18:55

2023-09-19T18:55

2023-09-19T18:55

севастополь

михаил развожаев

память

утраты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего под Макеевкой, в ЛНР, участника специальной военной операции, рядового Игоря Яремчука. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Игорь Яремчук родился и вырос в Севастополе. Потом работал на Северной судоверфи в Санкт-Петербурге, строил корабли. Когда в России объявили мобилизацию, вызвался участвовать в СВО добровольцем, служил в мотострелковом полку Западного военного округа.Близкие вспоминают, что, даже живя в другом городе, Игорь не забывал Севастополь и часто навещал родной город, а когда решил стать участником спецоперации, сказал: "Не могу по-другому, я ведь севастополец!"

https://crimea.ria.ru/20230914/glazami-pravdy-voenkory-ria-novosti-krym-otkryli-fotovystavku-v-kerchi-1131420163.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, память, утраты