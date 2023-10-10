https://crimea.ria.ru/20231010/v-pamyat-o-geroe-svo-v-shkole-kerchi-otkryli-memorialnuyu-dosku-1131976219.html

В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску

В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску - РИА Новости Крым, 10.10.2023

В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску

Имя Федора Федосеева, геройски погибшего в зоне специальной военной операции, увековечили в керченской школе № 12. На церемонии открытия мемориальной доски жена РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T14:01

2023-10-10T14:01

2023-10-10T14:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Имя Федора Федосеева, геройски погибшего в зоне специальной военной операции, увековечили в керченской школе № 12. На церемонии открытия мемориальной доски жена добровольца, Елена, рассказала РИА Новости Крым, каким был ее муж и почему принял решение уйти на СВО.Она рассказала, что муж в свои 46 лет пошел на СВО добровольцем и попал в морскую пехоту, так как по специальности он судоводитель. В 2014 году Федор Федосеев также добровольно участвовал в событиях "Крымской весны", помогал в охране общественного порядка при проведении референдума. А в мае 2015 года вступил в Полк народного ополчения Республики Крым. Вместе с Еленой на открытие мемориальной доски пришли и их дети: старшая дочка Вероника и сын Кирилл, которому всего восемь лет. Девочка уже закончила школу, в которой учился ее отец. В керченской школе № 12 имени героя Советского союза Н. А. Белякова Федор Федосеев учился с 1984 по 1992 год. Здесь до сих поря помнят мальчишку Федю, который пришел в первый класс, сел за вторую парту на первом ряду.Решение об открытии мемориальной доски было принято горсоветом Керчи в конце сентября в рамках программы по увековечиванию памяти участников СВО. По информации городской администрации, в 2023 году Федор Федосеев заключил контракт с Министерством обороны. Он проходил службу в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты.27 июня 2023 года Федор погиб на территории поселка Работино Токмакского района Запорожской области. Был награжден орденом мужества посмертно. Также при жизни Федор Федосеев был удостоен государственной награды Республики Крым – медали "За защиту Крыма" и ведомственных наград полка народного ополчения: медали святого Георгия, отличительного знака "Серебряный крест народного ополчения".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистомПогибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями

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