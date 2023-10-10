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В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
Имя Федора Федосеева, геройски погибшего в зоне специальной военной операции, увековечили в керченской школе № 12. На церемонии открытия мемориальной доски жена РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T14:01
2023-10-10T14:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Имя Федора Федосеева, геройски погибшего в зоне специальной военной операции, увековечили в керченской школе № 12. На церемонии открытия мемориальной доски жена добровольца, Елена, рассказала РИА Новости Крым, каким был ее муж и почему принял решение уйти на СВО.Она рассказала, что муж в свои 46 лет пошел на СВО добровольцем и попал в морскую пехоту, так как по специальности он судоводитель. В 2014 году Федор Федосеев также добровольно участвовал в событиях "Крымской весны", помогал в охране общественного порядка при проведении референдума. А в мае 2015 года вступил в Полк народного ополчения Республики Крым. Вместе с Еленой на открытие мемориальной доски пришли и их дети: старшая дочка Вероника и сын Кирилл, которому всего восемь лет. Девочка уже закончила школу, в которой учился ее отец. В керченской школе № 12 имени героя Советского союза Н. А. Белякова Федор Федосеев учился с 1984 по 1992 год. Здесь до сих поря помнят мальчишку Федю, который пришел в первый класс, сел за вторую парту на первом ряду.Решение об открытии мемориальной доски было принято горсоветом Керчи в конце сентября в рамках программы по увековечиванию памяти участников СВО. По информации городской администрации, в 2023 году Федор Федосеев заключил контракт с Министерством обороны. Он проходил службу в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты.27 июня 2023 года Федор погиб на территории поселка Работино Токмакского района Запорожской области. Был награжден орденом мужества посмертно. Также при жизни Федор Федосеев был удостоен государственной награды Республики Крым – медали "За защиту Крыма" и ведомственных наград полка народного ополчения: медали святого Георгия, отличительного знака "Серебряный крест народного ополчения".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму простились с погибшим героем спецоперацииПогиб в ДНР: в Севастополе простились с героем-связистомПогибли на СВО: в Керчи простились с двумя героями
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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керчь, подвиги героев, общество, новости крыма, крым, федор федосеев, запорожская область, герои сво, новости сво, утраты
В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску

Имя погибшего героя СВО Федора Федосеева увековечили на мемориальной доске в школе Керчи

14:01 10.10.2023 (обновлено: 14:19 10.10.2023)
 
© РИА Новости КрымИмя погибшего героя СВО Федора Федосеева увековечили на мемориальной доске на школе Керчи
Имя погибшего героя СВО Федора Федосеева увековечили на мемориальной доске на школе Керчи - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Имя Федора Федосеева, геройски погибшего в зоне специальной военной операции, увековечили в керченской школе № 12. На церемонии открытия мемориальной доски жена добровольца, Елена, рассказала РИА Новости Крым, каким был ее муж и почему принял решение уйти на СВО.
"Он всегда всем помогал. Не мог сидеть на месте. И решил, что должен идти воевать. Мы пытались его отговаривать, но он не слушал. Говорил, что идет участвовать в спецоперации, чтобы сюда, в Крым, не пришли: "Назад дороги нет. Раньше за нами была Москва, теперь Крым", - поделилась воспоминаниями Елена.
Она рассказала, что муж в свои 46 лет пошел на СВО добровольцем и попал в морскую пехоту, так как по специальности он судоводитель. В 2014 году Федор Федосеев также добровольно участвовал в событиях "Крымской весны", помогал в охране общественного порядка при проведении референдума. А в мае 2015 года вступил в Полк народного ополчения Республики Крым.
Вместе с Еленой на открытие мемориальной доски пришли и их дети: старшая дочка Вероника и сын Кирилл, которому всего восемь лет. Девочка уже закончила школу, в которой учился ее отец.
© РИА Новости КрымЖена Федора Федосеева Елена с детьми: дочерью Вероникой и сыном Кириллом
Жена Федора Федосеева Елена с детьми: дочерью Вероникой и сыном Кириллом - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
Жена Федора Федосеева Елена с детьми: дочерью Вероникой и сыном Кириллом
В керченской школе № 12 имени героя Советского союза Н. А. Белякова Федор Федосеев учился с 1984 по 1992 год. Здесь до сих поря помнят мальчишку Федю, который пришел в первый класс, сел за вторую парту на первом ряду.

"Так до конца школы он там и сидел. Постоянство – это про Федора. Дружба – это про Федора. Благородство – это про Федора", говорят педагоги.

Решение об открытии мемориальной доски было принято горсоветом Керчи в конце сентября в рамках программы по увековечиванию памяти участников СВО. По информации городской администрации, в 2023 году Федор Федосеев заключил контракт с Министерством обороны. Он проходил службу в 810-й гвардейской бригаде морской пехоты.
27 июня 2023 года Федор погиб на территории поселка Работино Токмакского района Запорожской области. Был награжден орденом мужества посмертно. Также при жизни Федор Федосеев был удостоен государственной награды Республики Крым – медали "За защиту Крыма" и ведомственных наград полка народного ополчения: медали святого Георгия, отличительного знака "Серебряный крест народного ополчения".
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КерчьПодвиги героевОбществоНовости КрымаКрымФедор ФедосеевЗапорожская областьГерои СВОНовости СВОУтраты
 
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