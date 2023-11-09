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В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
Керчанина Игоря Гришко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, проводили в последний путь в родном городе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T19:37
2023-11-09T19:37
2023-11-09T19:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Керчанина Игоря Гришко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, проводили в последний путь в родном городе. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По словам Брусакова, Игорь Гришко родился в Керчи в 1987 году. Учился в школе № 26. Окончив девять классов, учился в ПТУ на автослесаря. С 2007 года Игорь работал сталеваром электропечи на Керченском металлургическом заводе.Гришко ушел на специальную военную операцию добровольцем в 2022 году. Погиб он в Херсонской области.Днем ранее в Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Саках простились с героем спецоперации Павлом СупрунВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
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утраты, новости сво, керчь, святослав брусаков, крым, новости крыма, армия и флот
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
В последний путь проводили в Керчи героя специальной военной операции