Рейтинг@Mail.ru
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231109/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-igorem-grishko-1132696208.html
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко - РИА Новости Крым, 09.11.2023
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
Керчанина Игоря Гришко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, проводили в последний путь в родном городе. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T19:37
2023-11-09T19:37
утраты
новости сво
керчь
святослав брусаков
крым
новости крыма
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132696049_0:349:721:755_1920x0_80_0_0_f4e730566d44fbf25257a2b32a810b94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Керчанина Игоря Гришко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, проводили в последний путь в родном городе. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.По словам Брусакова, Игорь Гришко родился в Керчи в 1987 году. Учился в школе № 26. Окончив девять классов, учился в ПТУ на автослесаря. С 2007 года Игорь работал сталеваром электропечи на Керченском металлургическом заводе.Гришко ушел на специальную военную операцию добровольцем в 2022 году. Погиб он в Херсонской области.Днем ранее в Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями-защитниками ХерсонщиныВ Саках простились с героем спецоперации Павлом СупрунВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132696049_0:143:721:684_1920x0_80_0_0_4e81d9f4a463a464b66d5e1cbcb71945.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, новости сво, керчь, святослав брусаков, крым, новости крыма, армия и флот
В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко

В последний путь проводили в Керчи героя специальной военной операции

19:37 09.11.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаИгорь Гришко
Игорь Гришко
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Керчанина Игоря Гришко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, проводили в последний путь в родном городе. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга в ходе спецоперации боец был удостоен ордена Мужества посмертно", - написал в своем Telegram-канале мэр города.
По словам Брусакова, Игорь Гришко родился в Керчи в 1987 году. Учился в школе № 26. Окончив девять классов, учился в ПТУ на автослесаря. С 2007 года Игорь работал сталеваром электропечи на Керченском металлургическом заводе.
Гришко ушел на специальную военную операцию добровольцем в 2022 году. Погиб он в Херсонской области.
Днем ранее в Керчи проводили в последний путь героя специальной военной операции Вячеслава Цыпленкова.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе простились с двумя героями-защитниками Херсонщины
В Саках простились с героем спецоперации Павлом Супрун
В память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доску
УтратыНовости СВОКерчьСвятослав БрусаковКрымНовости КрымаАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:06Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС
20:41Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА
20:32За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве
20:02В Крыму обезвредили пролежавшие 80 лет в земле боеприпасы
19:37В Керчи простились с героем СВО Игорем Гришко
19:25В Керчи на переходе сбили женщину
19:04В Крыму в течение недели возможны перебои в теле- и радиовещании
18:41У побережья Крыма сбита ракета "Нептун"
18:39В Крыму пройдут "Безграничные экспедиции" для детей с инвалидностью
18:14Доцент КФУ осужден за дискредитацию Вооруженных сил России
17:50Над Севастополем уничтожили воздушную цель - Развожаев
17:32Mriya Resort & SPA запускает всероссийский конкурс дизайн-проектов
17:22Не можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание
17:04Причинение смерти по неосторожности: в Крыму будут судить педиатра
16:54Девочка-подросток пострадала в массовом ДТП в Феодосии
16:41Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
16:21Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что
16:13Сколько контрактников поступили на службу в армию России – Медведев
15:53Прямую линию и пресс-конференцию президента РФ объединят – Песков
15:27"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме
Лента новостейМолния