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Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым - РИА Новости Крым, 08.11.2023
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Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым
Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым - РИА Новости Крым, 08.11.2023
Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым
В Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 08.11.2023
2023-11-08T16:49
2023-11-08T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Вячеслав Цыпленков родился в 1969 году в Лабинске (Краснодарский край), в семье военнослужащего. Когда отец вышел на пенсию, семья осталась жить в Днепропетровской области. По окончании школы Вячеслав ушел в армию, был связистом. Службу проходил в Мурманске, Карелии, Польше и Чечне. В 2014-м переехал в Крым, где остался жить и работать. С началом СВО пошел воевать по идейным убеждениям, считая своим долгом защищать страну. Родные, близкие и друзья вспоминают его, как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем.Накануне сообщалось, что звание Героя России посмертно получили двое защитников Херсонщины - военнослужащие из Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитамУчастникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домовПутин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты
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РИА Новости Крым
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96
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крым, керчь, святослав брусаков, утраты, герои сво, новости сво, общество, новости крыма
Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым

В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации, добровольца Вячеслава Цыпленкова

16:49 08.11.2023
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым
В Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В последний путь сегодня проводили Вячеслава Петровича Цыпленкова, участника спецоперации, погибшего при исполнении воинского долга… Настоящий мужчина, защитник, преданный друг, патриот. Таким Вячеслав навсегда останется в памяти людей", – написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Вячеслав Цыпленков родился в 1969 году в Лабинске (Краснодарский край), в семье военнослужащего. Когда отец вышел на пенсию, семья осталась жить в Днепропетровской области. По окончании школы Вячеслав ушел в армию, был связистом. Службу проходил в Мурманске, Карелии, Польше и Чечне. В 2014-м переехал в Крым, где остался жить и работать. С началом СВО пошел воевать по идейным убеждениям, считая своим долгом защищать страну. Родные, близкие и друзья вспоминают его, как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем.
Накануне сообщалось, что звание Героя России посмертно получили двое защитников Херсонщины - военнослужащие из Севастополя.
Алексей Ларин
31 октября, 16:46
В Керчи простились с героем СВО Алексеем Лариным
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