https://crimea.ria.ru/20231108/kerch-prostilas-s-geroem-spetsoperatsii-vyacheslavom-tsyplenkovym-1132660174.html

Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым

Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым - РИА Новости Крым, 08.11.2023

Керчь простилась с героем спецоперации Вячеславом Цыпленковым

В Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 08.11.2023

2023-11-08T16:49

2023-11-08T16:49

2023-11-08T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Керчи простились с героем специальной военной операции Вячеславом Цыпленковым. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Вячеслав Цыпленков родился в 1969 году в Лабинске (Краснодарский край), в семье военнослужащего. Когда отец вышел на пенсию, семья осталась жить в Днепропетровской области. По окончании школы Вячеслав ушел в армию, был связистом. Службу проходил в Мурманске, Карелии, Польше и Чечне. В 2014-м переехал в Крым, где остался жить и работать. С началом СВО пошел воевать по идейным убеждениям, считая своим долгом защищать страну. Родные, близкие и друзья вспоминают его, как отзывчивого, доброго, веселого и скромного человека с большим сердцем.Накануне сообщалось, что звание Героя России посмертно получили двое защитников Херсонщины - военнослужащие из Севастополя. Читайте также на РИА Новости Крым:Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитамУчастникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домовПутин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты

https://crimea.ria.ru/20231031/v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-alekseem-larinym-1132455634.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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