https://crimea.ria.ru/20231107/semi-pogibshikh-boytsov-svo-osvobodyat-ot-poruchitelstva-po-kreditam-1132629813.html

Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам

Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T17:06

2023-11-07T17:06

2023-11-07T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших тяжелое ранение или признанных инвалидами, а также семьи бойцов СВО в случае их гибели. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Государственной Думы.Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. Новый закон избавит от этой "непосильной ноши", отметил председатель ГД Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что законопроект будет распространяться на договора поручительства, заключенные с 24 февраля 2022 года.В апреле Госдума приняла закон об освобождении от обязательств выплачивать кредит созаемщикам-родителям тяжело раненного в боях в зоне СВО и получившего инвалидность или погибшего заемщика – участника специальной военной операции. До этого льготой могли воспользоваться супруга бойца, его дети и иждивенцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – властиВ Севастополе расширили список льгот для детей участников СВОМассив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, государственная дума рф, вячеслав володин, кредит, закон и право, общество, новости