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Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам
Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T17:06
2023-11-07T17:06
2023-11-07T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших тяжелое ранение или признанных инвалидами, а также семьи бойцов СВО в случае их гибели. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Государственной Думы.Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. Новый закон избавит от этой "непосильной ноши", отметил председатель ГД Вячеслав Володин.Он подчеркнул, что законопроект будет распространяться на договора поручительства, заключенные с 24 февраля 2022 года.В апреле Госдума приняла закон об освобождении от обязательств выплачивать кредит созаемщикам-родителям тяжело раненного в боях в зоне СВО и получившего инвалидность или погибшего заемщика – участника специальной военной операции. До этого льготой могли воспользоваться супруга бойца, его дети и иждивенцы.Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО в Крыму выплатили 1,4 млрд рублей – властиВ Севастополе расширили список льгот для детей участников СВОМассив сформирован: в Крыму выдадут еще 150 участков бойцам СВО
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новости сво, государственная дума рф, вячеслав володин, кредит, закон и право, общество, новости
Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам
Госдума в I чтении одобрила освобождение семей погибших на СВО от кредитных поручительств
17:06 07.11.2023 (обновлено: 17:22 07.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших тяжелое ранение или признанных инвалидами, а также семьи бойцов СВО в случае их гибели. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте Государственной Думы.
Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. Новый закон избавит от этой "непосильной ноши", отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства, в случае его гибели или признания инвалидом I группы", – сказал Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что законопроект будет распространяться на договора поручительства, заключенные с 24 февраля 2022 года.
В апреле Госдума приняла закон об освобождении от обязательств выплачивать кредит созаемщикам-родителям тяжело раненного в боях в зоне СВО и получившего инвалидность или погибшего заемщика – участника специальной военной операции. До этого льготой могли воспользоваться супруга бойца, его дети и иждивенцы.
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