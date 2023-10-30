https://crimea.ria.ru/20231030/dve-voyny-v-odnoy-sudbe-adzhimushkay-i-mariupol-1132348129.html

Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и Мариуполь

Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и Мариуполь - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Две войны в одной судьбе: Аджимушкай и Мариуполь

РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T18:56

2023-10-30T18:56

2023-10-30T18:56

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Ровно 81 год назад, 30 октября 1942 года, завершилась героическая оборона Аджимушкайских каменоломен, которая длилась почти полгода. Среди ее участников значится человек по фамилии Катков. Без инициалов. Загадку имени героя уже шесть лет пытается отгадать Валерия Каткова из Мариуполя, пережив за это время ужасы войны нашего времени.Хрупкая, миниатюрная женщина в октябре 2023 года в очередной раз приехала в Керчь, чтобы найти новые доказательства, что Катков – это ее дед Сергей Ефимович.Военные действия 2022 года в Мариуполе не раз заставляли ее вспомнить о своем герое, который в Великую Отечественную боролся с нацизмом и провел много дней в тяжелейших условиях под землей в Аджимушкае: в холоде, без воды и еды, переживая газовые атаки врага."Они решили уничтожить нас"Валерия с мужем жили возле Мариупольского морского торгового порта. Она работала в онкологическом диспансере, он - огнеупорщиком на мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. В молодости служил на флоте в Феодосии и Севастополе. По словам Валерии, сердце его осталось в Крыму, куда они мечтали переехать. Но этому не суждено было сбыться…23 февраля у них годовщина свадьбы. Валерия откровенно рассказывает, что их любовь была настолько сильной, что они и 15 минут не могли прожить, не услышав голоса друг друга."В Украине уже отменили праздник 23 февраля. Но мы были счастливы, что можем его легально отмечать. Если вдруг кто придет, у нас день свадьбы. И вот мы его отметили, а на следующее утро – специальная военная операция…", - вспоминает Валерия 2022 год.По ее словам, через несколько дней около них, в частном секторе, ВСУ установили, по всей видимости, пушку и начали обстреливать город.Она вспоминает, как в здании онкодиспансера от взрывов упали лестничные марши. В первые дни войны пациенты госпиталя смогли разбежаться. Местные пошли по домам, а у людей из пригорода не оказалось возможности уехать."Зашли украинские военные, сказали убираться всем вон, что теперь здесь будут находиться они. Вот представьте: холод, а люди после операций. Рядом корпуса, где лежали роженицы с маленькими детками. Их тоже выгнали! У нас было бомбоубежище, построенное после Великой Отечественной. Мы всех спустили туда", - рассказывает женщина.То ли Мариуполь, то ли АджимушкайВалерия с мужем осознанно не стали эвакуироваться."Наши корни в Мариуполе. Родители похоронены здесь. Мы себя чувствовали на своей земле. Да и эвакуироваться было страшно: украинцы препятствовали, обстреливая колонны. Пострадали мои близкие друзья, которые пытались покинуть город на машине. У них погибла маленькая дочка", - объясняет она выбор своей семьи.Жили они на восьмом этаже. В апреле находиться там уже было опасно. Оставшиеся в доме соседи спустились на третий. Дверь в подъезд изнутри затягивали тросом, чтобы не зашли украинские военные. Они заставляли всех жильцов уходить, а сами размещались в чужих квартирах, где пользовались едой, спали и оборудовали огневые точки.12 апреля Валерия с мужем все же решили подняться в свою квартиру за оставшимся продуктами. И вдруг раздался выстрел из какого-то тяжелого орудия. Александра мгновенно убило осколками."Я и еще трое соседей были ранены. Попадания одного осколка я даже не почувствовала, а в шею словно палкой ударило. Вероятно, контузия: никакой боли. Только стало вдруг темно. Я сделала шаг и увидела уже мертвого мужа", - вспоминает со слезами на глазах Валерия.Начался массированный обстрел. Ее спустили на покрывалах в подвал: идти сама по отвесной лестнице не могла."Я лежу, и у меня одна мысль: в каком я году? Вот честно: 1942-й или 2022-й? Все так смешалось: стрельба, каменный свод, ужас. Огонь в доме спустился вниз. Мужчины отрезали трубу батареи, чтобы пошла вода. Мы надеялись досидеть до рассвета. Но в четыре утра пришлось уйти".Мы увидели боль Донбасса: блогеры из Китая честно рассказали о Мариуполе >>Среди немногочисленных вещей, которые она взяла с собой, были документы на квартиру и бумаги, связанные с поиском деда Сергея Каткова, его фотографии и письмо с фронта к бабушке."В тот момент ни деньги не имели значения, ни драгоценности. Через четверо суток наш дом полностью спалили. Ничего больше не осталось", - вспоминает Валерия.Вскоре российские войска освободят Мариуполь…Благодарность за спасениеВалерия и еще 14 человек с домашними животными покидают родной город."Это цепочка из людей и двух собак. На улице море брошенных животных. Голодные, скулящие, испуганные взрывами, раненые - это ужас. Мы шли по частному сектору в грязи, через болото. Нас обстреливал украинский танк - изгалялся. Если б хотел убить, убил бы. Потом из автомата стреляли. Мы метались. С нами была девочка 13 лет и пожилые люди, раненые", - вспоминает Валерия."Три медведя" и война: как мариупольский зоопарк выжил под обстрелами >>Дорога была настоящим кошмаром. Когда добрались до блокпоста, то услышали заветные слова от русских солдат: "Вы здесь в полной безопасности". И продолжили путь – раненым нужна была больница.Их автобусами вывезли в поселок около города на специальный пункт, где всех зарегистрировали. Оттуда в сопровождении российских военных снова на автобусах доехали до Таганрога, там беженцев ждали поезда в разные направления России. Валерия с сыном попали во Владимирскую область.Пункт пропуска в новую жизнь >>Женщина с благодарностью вспоминает, как на ключевых станциях дежурили скорые, раненым делали перевязки. По прибытию в Муром их поселили в хорошем отеле. И только тут к ней пришло осознание всего трагизма, который произошел за это время – это был личный ад.У самой женщины, по ее признанию, снова в голове возникли исторические параллели. Вот точно так же в эшелоне в 1942 году ее бабушка с дедушкой и маленьким четырехлетним сыном (будущим папой Валерии) эвакуировались из Мариуполя в Баку.В Муроме она подружилась с молодой парой с трехлетним ребенком. Они рассказали ей о своей эвакуации."Мужу было тяжело нести и вещи, и ребенка. Шли по кладбищу. Началась стрельба. Их увидел российский солдат, который взял на руки малыша и сказал: "Вы несите вещи, а ваше самое ценное буду нести я". Вот в этом одном поступке – все эти люди", - поделилась историей новой знакомой Валерия.Аджимушкайские поискиБабушка рассказывала внучке, что во время войны работала в военном госпитале, где дед был начальником снабжения. Когда немцы вошли в Мариуполь, семья с госпиталем эвакуировалась в Баку. Но глава семьи решил уйти добровольцем на фронт.По воспоминаниям бабушки, ее муж был защитником Аджимушкайских каменоломен под Керчью. Когда она умерла, внучка, перебирая бумаги, нашла письмо Сергея Каткова с фронта. Оно было написано 4 апреля 1942 года. В нем был адрес полевой почты 51-й Армии первого фронтового запасного полка, бойцы которой участвовали в битве за Керченский полуостров. Это и стало отправной точкой поисков Валерии."Мне было интересно проследить, как же он попал в Крым из Азербайджана. Но начался конфликт между этим государством и Арменией, военкоматы перестали отвечать. На этом мой поиск прервался", - делится собеседница.Как-то давно они с мужем решили приехать в Крым поклониться месту, где воевал ее дед и, возможно, узнать что-то про него уже в Керчи."Оказалось, что в картотеке музея действительно есть фамилия Катков. Но без инициалов. Они могли быть однофамильцами", - рассуждает Валерия.Потом была экскурсия в Аджимушкайские каменоломни. После нее они с мужем не могли разговаривать двое суток. Александр слег с высокой температурой – такой силы было потрясение."Тогда, под воздействием этих тяжелых эмоций, я не только начала искать дедушку - мне стало интересно, что же произошло в подземном гарнизоне, в чем сердце этой трагедии".Она собирала воспоминания, дневники бойцов крымского фронта. Нашла списки боевых потерь после 4 апреля и до начала мая 1942 года - начала обороны Аджимушкая. В них фамилии Катков не было. А вот в списках потерь командирского и младшего состава значится Катков - младший сержант, писарь. Но снова без инициалов..."Оказывается, как много в жизни человека значит даже одна буква. Я понимаю, что дедушка вполне мог получить самое низкое звание. И писарем он мог быть, так как еще в мирное время был одним из основоположников и начальником уголовного розыска Мариуполя. Он знал, как вести делопроизводство", - говорит Валерия.Затем внучка героя вышла на Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Его сотрудники рассказали о существовании дневника человека, который находился во время войны в малых каменоломнях. В нем упоминается только один Катков – начальник караула. Описывается момент встречи в разведке автора дневника и Каткова с бывшим боевым товарищем, который сдался врагу и предложил последовать его примеру. Катков достал пистолет и решительно нажал на курок."На такой поступок вполне мог быть способен человек, работавший в уголовном розыске. Фамилия Катков в последний раз упоминается в дневнике 16 августа. Это уже очень большой срок пребывания в каменоломнях, мучительного пребывания. В числе тех, кто был выведен немцами, Катков уже не значится. Вполне возможно, что он погиб во время одной из газовых атак. По всей видимости, это мой Катков, мой. Теперь я ищу буквы", - рассказывает внучка героя о результатах своих многолетних поисков.Валерия намерена связаться с архивом Министерства обороны РФ в Подольске. Возможно, там сохранились документы первого фронтового запасного полка:"Может быть, где-то прослеживается, что мой дедушка получил звание младшего сержанта. Тогда все, цепочка замкнется, и мне даже буква не будет нужна".Новая жизнь МариуполяВ августе 2022 года Валерия, оправившись от ран, вернулась в Мариуполь. Была на месте своего дома, где погиб ее муж."Я знаю, что Саша пролежал на лестнице дома почти месяц. Его увезли специально созданные похоронные бригады. И все. В тот момент было так много мертвых людей, что, конечно, он потерялся", - говорит Валерия.Сейчас она снова трудится в онкологическом диспансере в Мариуполе. Недавно Санкт-Петербургский фонд "Победа" помог отремонтировать больницу и онкологический корпус. Теперь это ультрасовременное здание. Пациентов обеспечили всем необходимым.Валерия и ее сын получили российское гражданство. При этом она скучает по советской Украине. По ее словам, все было хорошо, пока после развала Союза не начали навязывать украинский язык, уничтожать то, что было святым, стирать память о Великой Отечественной войне:Остался один шаг и Валерия, вероятно, разгадает тайну имени Каткова, который сражался в Аджимушкайских каменоломнях. Но к этим поискам добавились новые: поиски тела мужа, который погиб от нацистов сегодняшнего времени."Находясь в Аджимушкайских каменоломнях, я обратилась мысленно к дедушке. Я очень хочу найти мужа. Приехала в Керчь, чтобы попросить помощи своего такого далекого и близкого родственника", - поделилась личным Валерия.

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https://crimea.ria.ru/20230914/kerch-otmechaet-50-let-so-dnya-prisvoeniya-ey-zvaniya-gorod-geroy-1131382436.html

https://crimea.ria.ru/20220803/tayna-zavala--131-novye-nakhodki-v-adzhimushkae-1124054836.html

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крым, авторы, мариуполь, керчь, аджимушкайские каменоломни, история, общество, крым в великой отечественной войне