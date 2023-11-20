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В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко

В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко

В Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T17:05

2023-11-20T17:05

2023-11-20T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."После начала СВО Валерий Стадниченко добровольно призвался в ряды Вооруженных Сил РФ и был направлен для прохождения службы в 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота", - написал в Telegram-канале губернатор.Гвардии младший сержант участвовал в штурме завода имени Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. Однако после ранения вновь вернулся на фронт. Валерий Стадниченко геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.По информации губернатора, молодой человек родился и вырос в Севастополе. Окончив гимназию №8, поступил в Севастопольский государственный университет. Учебу часто совмещал с работой. В 2016-2017 годах проходил срочную военную службу, после которой продолжил получать высшее образование. В 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве.Гвардии младший сержант был награжден правительственными наградами за мужество и героизм, проявленные в боях.Читайте также на РИА Новости Крым:И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за суткиВ Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, севастополь, крым, новости, новости крыма, новости сво, михаил развожаев