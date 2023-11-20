Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-valeriem-stadnichenko-1132917732.html
В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко
В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко
В Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T17:05
2023-11-20T17:05
утраты
севастополь
крым
новости
новости крыма
новости сво
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132917454_0:114:629:467_1920x0_80_0_0_a8335b99643c99f039d2051a3571bff9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев."После начала СВО Валерий Стадниченко добровольно призвался в ряды Вооруженных Сил РФ и был направлен для прохождения службы в 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота", - написал в Telegram-канале губернатор.Гвардии младший сержант участвовал в штурме завода имени Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. Однако после ранения вновь вернулся на фронт. Валерий Стадниченко геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.По информации губернатора, молодой человек родился и вырос в Севастополе. Окончив гимназию №8, поступил в Севастопольский государственный университет. Учебу часто совмещал с работой. В 2016-2017 годах проходил срочную военную службу, после которой продолжил получать высшее образование. В 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве.Гвардии младший сержант был награжден правительственными наградами за мужество и героизм, проявленные в боях.Читайте также на РИА Новости Крым:И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за суткиВ Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОПогиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132917454_0:55:629:526_1920x0_80_0_0_bf3bbfa80553e110185f96aa2ef0ec21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
утраты, севастополь, крым, новости, новости крыма, новости сво, михаил развожаев
В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко

В Севастополе проводили в последний путь героя СВО Валерия Стадниченко

17:05 20.11.2023
 
Валерий Стадниченко
Валерий Стадниченко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии младшего сержанта Валерия Стадниченко, который погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"После начала СВО Валерий Стадниченко добровольно призвался в ряды Вооруженных Сил РФ и был направлен для прохождения службы в 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота", - написал в Telegram-канале губернатор.
Гвардии младший сержант участвовал в штурме завода имени Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. Однако после ранения вновь вернулся на фронт. Валерий Стадниченко геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
По информации губернатора, молодой человек родился и вырос в Севастополе. Окончив гимназию №8, поступил в Севастопольский государственный университет. Учебу часто совмещал с работой. В 2016-2017 годах проходил срочную военную службу, после которой продолжил получать высшее образование. В 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве.
Гвардии младший сержант был награжден правительственными наградами за мужество и героизм, проявленные в боях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки
В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО
Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием Шульгиным
УтратыСевастопольКрымНовостиНовости КрымаНовости СВОМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:03В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
18:22Подтопления и разрушенный мост: в Ялте устраняют последствия шторма
18:03Скоро возьмутся за женщин: эксперт о желании Киева призывать студентов
17:38Запад рекомендует Киеву установить призывной возраст с 17 до 70 лет – СВР
17:05В Севастополе простились с героем СВО Валерием Стадниченко
16:548 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава Севастополя
16:36Жителю города Саки грозит до 10 лет за хранение двух килограммов конопли
16:29Мастер-классы со звездами спорта ждут гостей ГУМ-катка в Москве
16:02Намеренный вброс: эксперт назвал цель заявления Омеляна о Крыме
15:48И снег, и ветер в зоне СВО: главное о боевых действиях за сутки
15:39Движение пассажирских катеров в Севастополе возобновлено
15:24Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение
15:20Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ
14:48Мобилизация на Украине: кого лишат отсрочки от призыва в ВСУ
14:29Какие населенные пункты Крыма газифицируют до конца года
13:56Тело пропавшего мальчика обнаружили на реке Белая спустя неделю
13:33Особый противопожарный режим на территории Крыма отменен
13:15Въезд в Крым из новых регионов: как работают пункты пропуска
12:51В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человек
12:36Главе города в Крыму вынесли приговор
Лента новостейМолния