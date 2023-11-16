https://crimea.ria.ru/20231116/v-feodosii-otkroyut-pamyatnyy-znak-i-muzey-v-chest-geroev-svo-1132835493.html

В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО

В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2023

В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО

В феодосийском поселке Щебетовка установят мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также откроют музей героям СВО в местной... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T21:36

2023-11-16T21:36

2023-11-16T21:04

феодосия

память

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110835/19/1108351947_0:33:960:573_1920x0_80_0_0_c9e93693354360bb731a51cf1e7a38eb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Щебетовка установят мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также откроют музей героям СВО в местной школе. Об этом РИА Новости Крым сообщил депутат Феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.Кроме того, по его словам, в щебетовской школе появится мемориальная экспозиция, посвященная героям спецоперации, погибшим в ходе выполнения боевых задач.Как уточнили РИА Новости Крым в администрации Феодосии, всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты четыре мемориальных знака в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в трех школах города.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, память, новости крыма, общество