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В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО
В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 16.11.2023
В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО
В феодосийском поселке Щебетовка установят мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также откроют музей героям СВО в местной... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Щебетовка установят мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также откроют музей героям СВО в местной школе. Об этом РИА Новости Крым сообщил депутат Феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.Кроме того, по его словам, в щебетовской школе появится мемориальная экспозиция, посвященная героям спецоперации, погибшим в ходе выполнения боевых задач.Как уточнили РИА Новости Крым в администрации Феодосии, всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты четыре мемориальных знака в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в трех школах города.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб под Артемовском: в Керчи простились с героем СВО Дмитрием ШульгинымВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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РИА Новости Крым
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феодосия, память, новости крыма, общество
В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО

В феодосийском поселке появится памятный знак герою СВО и музей

21:36 16.11.2023
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаГвоздики
Гвоздики
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Щебетовка установят мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также откроют музей героям СВО в местной школе. Об этом РИА Новости Крым сообщил депутат Феодосийского горсовета, руководитель благотворительного фонда "Новый Крым" Артем Мельниченко.

"Евгений Варавка – выпускник Щебетовской школы им. М. А. Македонского, геройски погиб 25 мая 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. В конце ноября планируем открыть мемориальный знак на фасаде школы в его честь с участием школьников, которые под руководством своих педагогов готовят торжественную программу", – рассказал Мельниченко.

Кроме того, по его словам, в щебетовской школе появится мемориальная экспозиция, посвященная героям спецоперации, погибшим в ходе выполнения боевых задач.

"Школьники вместе с наставниками собирают информацию обо всех героях Щебетовки, начиная с Великой Отечественной войны и до героев спецоперации. И на базе существующего школьного музея откроется новая экспозиция, посвященная современным защитникам Отечества, в том числе Евгению Варавке", – рассказал Мельниченко.

Как уточнили РИА Новости Крым в администрации Феодосии, всего на территории образовательных учреждений городского округа к этому времени открыты четыре мемориальных знака в честь героев специальной военной операции. В ближайшее время планируется торжественное открытие памятных досок еще в трех школах города.
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