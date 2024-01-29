https://crimea.ria.ru/20240129/pamyatnuyu-dosku-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-simferopole-1134529521.html

Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе

Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе

В крымской столице открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации, гвардии матроса Игоря Линева, сообщает пресс-служба администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T13:19

2024-01-29T13:19

2024-01-29T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В крымской столице открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации, гвардии матроса Игоря Линева, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.Мемориальный знак размещен на фасаде столичной школы №14 имени Бориса Хохлова, где учился погибший боец. Ранее указом президента России гвардии матрос Линев был награжден орденом Мужества посмертно.В Коктебеле ранее установили памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова. В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героев СВО в местной школе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориальные доски героям СВОЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОСемьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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