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Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
В крымской столице открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации, гвардии матроса Игоря Линева, сообщает пресс-служба администрации Симферополя. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T13:19
2024-01-29T13:19
2024-01-29T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В крымской столице открыли памятную доску в честь погибшего героя спецоперации, гвардии матроса Игоря Линева, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.Мемориальный знак размещен на фасаде столичной школы №14 имени Бориса Хохлова, где учился погибший боец. Ранее указом президента России гвардии матрос Линев был награжден орденом Мужества посмертно.В Коктебеле ранее установили памятный знак в честь героя спецоперации Сергея Шушунова. В феодосийском поселке Щебетовка ранее установили мемориальный знак в честь погибшего героя спецоперации Евгения Варавки, а также открыли музей героев СВО в местной школе. Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте открыли мемориальные доски героям СВОЧетверо бойцов из Севастополя удостоены госнаград за героизм в зоне СВОСемьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
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утраты, память, новости сво, симферополь, новости крыма, крым
Памятную доску в честь героя СВО открыли в Симферополе
В симферопольской школе открыли памятную доску герою СВО Игорю Линеву