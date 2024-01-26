https://crimea.ria.ru/20240126/semi-pogibshikh-v-svo-ne-dolzhny-ozhidat-vyplaty-dolshe-3-mesyatsev--putin-1134472703.html
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить сроки выплат семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T11:41
2024-01-26T11:41
2024-01-26T11:41
владимир путин (политик)
россия
ветераны сво
герои сво
помощь бойцам сво
соцзащита
общество
новости
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127332246_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_05d21a0af771ef00f4e5ccb5c368d1d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить сроки выплат семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение подписано по итогам встречи главы государства с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО, сообщает пресс-служба Кремля.Исполнительным органам субъектов при назначении региональных выплат членам семей погибших участников СВО рекомендовано учитывать и зарегистрированных по месту жительства в другом регионе страны родственников.Также Путин поручил кабмину до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих получение льгот членами семей Героев РФ, получивших звание посмертно."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни", - говорится в перечне поручений.Кроме того, российский лидер поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетовКакие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОШойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127332246_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_c95e171e70e1cb6fea18899725cd2a02.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости, семья
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО в срок до трех месяцев
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить сроки выплат семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение подписано по итогам встречи главы государства с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обеспечить… осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в документе.
Исполнительным органам субъектов при назначении региональных выплат членам семей погибших участников СВО рекомендовано учитывать и зарегистрированных по месту жительства в другом регионе страны родственников.
Также Путин поручил кабмину до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих получение льгот членами семей Героев РФ, получивших звание посмертно.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, российский лидер поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта.
Читайте также на РИА Новости Крым: