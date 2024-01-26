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Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить сроки выплат семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T11:41
2024-01-26T11:41
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соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить сроки выплат семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение подписано по итогам встречи главы государства с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО, сообщает пресс-служба Кремля.Исполнительным органам субъектов при назначении региональных выплат членам семей погибших участников СВО рекомендовано учитывать и зарегистрированных по месту жительства в другом регионе страны родственников.Также Путин поручил кабмину до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих получение льгот членами семей Героев РФ, получивших звание посмертно."Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни", - говорится в перечне поручений.Кроме того, российский лидер поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетовКакие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОШойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
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владимир путин (политик), россия, ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, соцзащита, общество, новости, семья
Семьи погибших в СВО не должны ожидать выплаты дольше 3 месяцев – Путин

Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов СВО в срок до трех месяцев

11:41 26.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая работа танкистов в зоне СВО
Боевая работа танкистов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству закрепить сроки выплат семьям погибших участников специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение подписано по итогам встречи главы государства с членами семей военнослужащих – погибших участников СВО, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обеспечить… осуществление установленных выплат членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в срок, не превышающий трех месяцев с даты подачи соответствующего заявления, либо направление членам этих семей уведомления об отказе в осуществлении выплат с указанием причин такого отказа", - говорится в документе.
Исполнительным органам субъектов при назначении региональных выплат членам семей погибших участников СВО рекомендовано учитывать и зарегистрированных по месту жительства в другом регионе страны родственников.
Также Путин поручил кабмину до 1 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих получение льгот членами семей Героев РФ, получивших звание посмертно.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих... предоставление членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания посмертно, льгот, аналогичных предоставленным членам семей Героев Российской Федерации, удостоенных этого звания при жизни", - говорится в перечне поручений.
Кроме того, российский лидер поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий тем, кто участвовал в специальной военной операции без контракта.
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Владимир Путин (политик)РоссияВетераны СВОГерои СВОПомощь бойцам СВОСоцзащитаОбществоНовостисемья
 
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