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Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии
Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетной задачей. Об этом заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T13:50
2024-01-09T13:50
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетной задачей. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.Министр пояснил, что это касается как получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат и приобретения жилья, так и медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение."Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", – уверен Шойгу.В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в декабре президент Владимир Путин сообщал, что система льгот, компенсаций и выплат для участников СВО и членов их семей будет совершенствоваться.Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил заявлял, что для оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. В Крыму участникам специальной военной операции начали вручать удостоверения ветеранов боевых действий в декабре прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:Гражданские семьи погибших героев имеют право на господдержку – ПутинВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – МинобрнаукиУчастникам СВО и их семьям компенсируют затраты на догазификацию домов
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сергей шойгу, новости сво, ветераны сво, герои сво, помощь бойцам сво, общество, новости
Шойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантии

Соцобеспечение участников СВО и членов их семей является приоритетом – Шойгу

13:50 09.01.2024
 
© Министерство обороны РФСВО
СВО
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетной задачей. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник.
"По-прежнему в числе наших приоритетов останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. Все они должны иметь равные гарантии", - сказал Шойгу.
Министр пояснил, что это касается как получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат и приобретения жилья, так и медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
"Решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности Вооруженных сил, обеспечить сдерживание агрессии против нашей страны и ее союзников", – уверен Шойгу.
В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ в декабре президент Владимир Путин сообщал, что система льгот, компенсаций и выплат для участников СВО и членов их семей будет совершенствоваться.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил заявлял, что для оформления удостоверения ветерана боевых действий теперь не нужно предоставлять личное заявление – ведомства сделают все самостоятельно на основе уже имеющихся сведений. В Крыму участникам специальной военной операции начали вручать удостоверения ветеранов боевых действий в декабре прошлого года.
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