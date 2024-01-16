https://crimea.ria.ru/20240116/putin-prizval-privlekat-veteranov-svo-k-rabote-munitsipalitetov-1134238191.html

Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов

Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов

Президент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, поскольку их... РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T18:15

2024-01-16T18:15

2024-01-16T18:15

владимир путин (политик)

ветераны сво

общество

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, поскольку их приоритеты и ценности отличаются от взглядов тех, кто "прыгает без штанов на мероприятиях". Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.Путин подчеркнул, что государство заинтересовано в привлечении на работу в муниципальные органы власти людей "подготовленных, перспективных, умеющих и желающих работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке".Если у ветеранов СВО есть склонность к муниципальной работе, их нужно к этому привлекать, отметил президент."То есть, очень важное направление - это укрепление кадрового потенциала", - сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОШойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантииВ Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий

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владимир путин (политик), ветераны сво, общество, новости, россия