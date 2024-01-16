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Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов
Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов
Президент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, поскольку их... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T18:15
2024-01-16T18:15
владимир путин (политик)
ветераны сво
общество
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, поскольку их приоритеты и ценности отличаются от взглядов тех, кто "прыгает без штанов на мероприятиях". Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.Путин подчеркнул, что государство заинтересовано в привлечении на работу в муниципальные органы власти людей "подготовленных, перспективных, умеющих и желающих работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке".Если у ветеранов СВО есть склонность к муниципальной работе, их нужно к этому привлекать, отметил президент."То есть, очень важное направление - это укрепление кадрового потенциала", - сказал он.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получат работодатели за трудоустройство бойцов СВОШойгу: все участники СВО и члены их семей должны иметь равные гарантииВ Крыму участники СВО получили удостоверения ветеранов боевых действий
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владимир путин (политик), ветераны сво, общество, новости, россия
Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов

Путин призвал привлекать ветеранов спецоперации к муниципальной службе

18:15 16.01.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов России
Президент РФ В. Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин считает важным привлечение к работе муниципальных органов власти участников специальной военной операции, поскольку их приоритеты и ценности отличаются от взглядов тех, кто "прыгает без штанов на мероприятиях". Об этом глава государства заявил на встрече с руководителями муниципальных образований субъектов РФ.
"Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты и ценности другие", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что государство заинтересовано в привлечении на работу в муниципальные органы власти людей "подготовленных, перспективных, умеющих и желающих работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке".
Если у ветеранов СВО есть склонность к муниципальной работе, их нужно к этому привлекать, отметил президент.
"То есть, очень важное направление - это укрепление кадрового потенциала", - сказал он.
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