https://crimea.ria.ru/20240129/muzhestvenno-zaschischal-rodinu-v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-svo-1134535292.html

Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО

Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО

В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T16:02

2024-01-29T16:02

2024-01-29T16:02

утраты

бахчисарай

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134535403_0:136:904:645_1920x0_80_0_0_91d4959aaef70c6d1328f723c6444c73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.Церемония прощания с погибшим воином прошла на городской Аллее славы.Максим Венжега родился 28 января 1978 года. Окончил Бахчисарайскую среднюю общеобразовательную школу № 4. В августе прошлого года стал добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации. С врагом сражался храбро и самоотверженно, плечом к плечу с российскими солдатами. Венжега до последнего был верен присяге. Погиб в январе 2024 года при выполнении боевого задания.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации

https://crimea.ria.ru/20240129/pamyatnuyu-dosku-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-simferopole-1134529521.html

бахчисарай

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, бахчисарай, общество, крым, новости крыма