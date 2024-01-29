https://crimea.ria.ru/20240129/muzhestvenno-zaschischal-rodinu-v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-svo-1134535292.html
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T16:02
2024-01-29T16:02
2024-01-29T16:02
утраты
бахчисарай
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134535403_0:136:904:645_1920x0_80_0_0_91d4959aaef70c6d1328f723c6444c73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.Церемония прощания с погибшим воином прошла на городской Аллее славы.Максим Венжега родился 28 января 1978 года. Окончил Бахчисарайскую среднюю общеобразовательную школу № 4. В августе прошлого года стал добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации. С врагом сражался храбро и самоотверженно, плечом к плечу с российскими солдатами. Венжега до последнего был верен присяге. Погиб в январе 2024 года при выполнении боевого задания.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
https://crimea.ria.ru/20240129/pamyatnuyu-dosku-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-simferopole-1134529521.html
бахчисарай
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1d/1134535403_0:100:904:778_1920x0_80_0_0_e70bdbfb573ca40d96e6866804df127e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, бахчисарай, общество, крым, новости крыма
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО добровольцем Максимом Венжегой