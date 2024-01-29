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Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО
В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города. РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T16:02
2024-01-29T16:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.Церемония прощания с погибшим воином прошла на городской Аллее славы.Максим Венжега родился 28 января 1978 года. Окончил Бахчисарайскую среднюю общеобразовательную школу № 4. В августе прошлого года стал добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации. С врагом сражался храбро и самоотверженно, плечом к плечу с российскими солдатами. Венжега до последнего был верен присяге. Погиб в январе 2024 года при выполнении боевого задания.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперацииУшел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
https://crimea.ria.ru/20240129/pamyatnuyu-dosku-v-chest-geroya-svo-otkryli-v-simferopole-1134529521.html
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утраты, бахчисарай, общество, крым, новости крыма
Мужественно защищал Родину: в Бахчисарае простились с героем СВО

В Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО добровольцем Максимом Венжегой

16:02 29.01.2024
 
© Администрация БахчисараяВ Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО добровольцем Максимом Венжегой
В Бахчисарае простились с погибшим в ходе СВО добровольцем Максимом Венжегой
© Администрация Бахчисарая
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации, добровольцем Максимом Венжегой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.
Церемония прощания с погибшим воином прошла на городской Аллее славы.
Максим Венжега родился 28 января 1978 года. Окончил Бахчисарайскую среднюю общеобразовательную школу № 4. В августе прошлого года стал добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации. С врагом сражался храбро и самоотверженно, плечом к плечу с российскими солдатами. Венжега до последнего был верен присяге. Погиб в январе 2024 года при выполнении боевого задания.
"Максим Васильевич отдал свою жизнь за Родину, за мир и будущее России. Своим мужеством он вписал свое имя в героический список Бессмертного полка. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима Васильевича. Вечная слава и светлая память защитнику Отечества!" - говорится в сообщении.
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