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Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации Артемом Щербашиным, погибшим в Донецке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации Артемом Щербашиным, погибшим в Донецке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Артем Щербашин родился в Волгодонске Ростовской области. В 1997 году семья переехала в Севастополь, где Артем окончил школу № 34. Он посещал детскую флотилию, где освоил азы военно-морской службы, обучался в Севастопольском филиале Академии водного транспорта имени Ф.Ф. Ушакова, далее проходил срочную военную службу, а после увольнения в запас трудился на предприятиях города. После объявления частичной мобилизации добровольно поступил в ряды ВС РФ и был направлен в зону проведения спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперацииПогиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперацииПогиб под Купянском: в Саках простились с героем СВО Кириллом Конаковым
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утраты, новости сво, михаил развожаев, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), донецк, севастополь
Ушел добровольцем: в Севастополе простились с героем спецоперации

В Севастополе простились с героем спецоперации Артемом Щербашиным

17:40 15.01.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевАртем Щербашин
Артем Щербашин
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации Артемом Щербашиным, погибшим в Донецке. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь рядового Артема Щербашина, механика–водителя 255-го мотострелкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Артем Игоревич геройски погиб в ходе специальной военной операции на Украине на станции Мандрыкино Петровского района Донецка", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Артем Щербашин родился в Волгодонске Ростовской области. В 1997 году семья переехала в Севастополь, где Артем окончил школу № 34. Он посещал детскую флотилию, где освоил азы военно-морской службы, обучался в Севастопольском филиале Академии водного транспорта имени Ф.Ф. Ушакова, далее проходил срочную военную службу, а после увольнения в запас трудился на предприятиях города. После объявления частичной мобилизации добровольно поступил в ряды ВС РФ и был направлен в зону проведения спецоперации.
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