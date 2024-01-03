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Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T14:38
2024-01-03T14:38
2024-01-03T14:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Вячеславу было 30 лет. Родился он в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения на мастера столярного искусства. Работал на городских объектах строительства, и в одном из охранных предприятий."Вячеслав Александрович навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг мы сохраним в наших сердцах", - заявил Брусаков.Днем раньше в последний путь проводили гвардии рядового Евгения Левенца в Севастополе. Ему было 54 года. Летом он заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб в Херсонской области, спасая из-под обстрела товарищей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своихЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеСевастополь простился с двумя героями спецоперации
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, керчь, святослав брусаков, утраты, новости сво, герои сво, общество
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Мастеровым