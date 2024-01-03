https://crimea.ria.ru/20240103/pogib-v-dnr-v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1133970085.html

Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации

Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024

Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации

Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T14:38

2024-01-03T14:38

2024-01-03T14:38

крым

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святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Вячеславу было 30 лет. Родился он в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения на мастера столярного искусства. Работал на городских объектах строительства, и в одном из охранных предприятий."Вячеслав Александрович навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг мы сохраним в наших сердцах", - заявил Брусаков.Днем раньше в последний путь проводили гвардии рядового Евгения Левенца в Севастополе. Ему было 54 года. Летом он заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб в Херсонской области, спасая из-под обстрела товарищей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своихЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеСевастополь простился с двумя героями спецоперации

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, святослав брусаков, утраты, новости сво, герои сво, общество