Рейтинг@Mail.ru
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240103/pogib-v-dnr-v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1133970085.html
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 03.01.2024
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T14:38
2024-01-03T14:38
крым
керчь
святослав брусаков
утраты
новости сво
герои сво
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/03/1133969972_0:19:821:481_1920x0_80_0_0_cd62b30c7caa74fb82f3742ca0757eb8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Вячеславу было 30 лет. Родился он в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения на мастера столярного искусства. Работал на городских объектах строительства, и в одном из охранных предприятий."Вячеслав Александрович навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг мы сохраним в наших сердцах", - заявил Брусаков.Днем раньше в последний путь проводили гвардии рядового Евгения Левенца в Севастополе. Ему было 54 года. Летом он заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб в Херсонской области, спасая из-под обстрела товарищей.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своихЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеСевастополь простился с двумя героями спецоперации
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/03/1133969972_0:0:821:617_1920x0_80_0_0_85f9dbfab2ae15de92805392d800aef7.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, святослав брусаков, утраты, новости сво, герои сво, общество
Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации

В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Мастеровым

14:38 03.01.2024
 
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава БрусаковаВ Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Мастеровым
В Керчи простились с героем спецоперации Вячеславом Мастеровым
© Telegram-канал мэра Керчи Святослава Брусакова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Погибшего героя специальной военной операции проводили в последний путь в Керчи. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"Простились сегодня с нашим защитником Вячеславом Мастеровым. По воле сердца он принял решение защищать Родину. Геройски погиб, выполняя свой воинский долг в ДНР", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Вячеславу было 30 лет. Родился он в Белогорске. В Керчи учился в техникуме судостроения на мастера столярного искусства. Работал на городских объектах строительства, и в одном из охранных предприятий.
"Вячеслав Александрович навсегда останется в памяти родных и близких добрым и отзывчивым человеком. Его мужество и подвиг мы сохраним в наших сердцах", - заявил Брусаков.
Днем раньше в последний путь проводили гвардии рядового Евгения Левенца в Севастополе. Ему было 54 года. Летом он заключил контракт с Минобороны РФ. Погиб в Херсонской области, спасая из-под обстрела товарищей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своих
Задача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зоне
Севастополь простился с двумя героями спецоперации
КрымКерчьСвятослав БрусаковУтратыНовости СВОГерои СВООбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков
14:48ПВО сбили 8 ракет "Точка-У", 34 снаряда HIMARS и Vampire за сутки
14:38Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперации
14:35Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУ
14:19Ночь под дождем: в Крыму спасли заблудившегося грибника
14:02Первая партия куриных яиц из Турции ввезена в Россию
13:41Два боевых снаряда нашли у жилых домов в Белгороде после атаки ВСУ
13:23В Ялте пьяный водитель вылетел на набережную и сбил человека
13:10За час очередь у Крымского моста выросла в два с половиной раза
13:00Больше, чем за три года: свыше 500 толчков произошли в Японии за два дня
12:44Кочующий танк и 20 опорных пунктов ВСУ уничтожены в зоне спецоперации
12:27Какие новые дороги построят в Крыму в 2024 году
12:18200 машин ждут проезда по Крымскому мосту
12:01Маленькой панде из Московского зоопарка выбрали имя
11:43Медвежья услуга: севастополец прогулял деньги знакомой на ремонт ноутбука
11:2014-летняя девочка ранена при атаке ВСУ на село в Белгородской области
11:06У Крымского моста начала расти очередь
10:41Ни одна проблема в мире не может быть решена без России – Токаев
10:26Села в Курской области остались без света и тепла после удара ВСУ
10:04Надежда на мужскую энергию: астролог об ожиданиях на 2024 год
Лента новостейМолния