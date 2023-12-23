Севастополь простился с двумя героями спецоперации
В Севастополе простились с героями СВО Андреем Бережанским и Виталием Жаворонковым
17:12 23.12.2023 (обновлено: 19:01 23.12.2023)
© Отдел информационной политики Администрации города ЯлтаБлиндажные свечи
© Отдел информационной политики Администрации города Ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – бойцом штурмового отряда "Шторм Z" Андреем Васильевичем Бережанским и рядовым Виталием Васильевичем Жаворонковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Андрей Бережанский вырос в селе Орлиное. После школы попал в места лишения свободы, но в 2023 году решил искупить свою вину, подписал контракт с Минобороны и летом ушел в зону проведения спецоперации.
"Погиб в районе села Зализнянское на Артемовском направлении", - сообщил губернатор.
Виталий Жаворонков родился и вырос в Севастополе, окончил школу №29, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал в одном из охранных предприятий.
"В составе своего подразделения ЧОП выполнял задачи по охране объектов в ДНР, затем в сентябре 2023 года заключил контракт с Минобороны РФ и был направлен в зону проведения СВО. Геройски погиб в районе поселка Веселое Ясиноватского района ДНР, отражая атаку врага", - написал Развожаев.
Накануне севастопольцы простились с героями спецоперации - разведчиком-снайпером отделения глубинной разведки Иваном Серебрия и стрелком взвода охраны батальона Иваном Тугужековым.
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