https://crimea.ria.ru/20231223/sevastopol-prostilsya-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-1133756241.html

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

Севастополь простился с двумя героями спецоперации - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Севастополь простился с двумя героями спецоперации

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – бойцом штурмового отряда "Шторм Z" Андреем Васильевичем Бережанским и рядовым Виталием Васильевичем... РИА Новости Крым, 23.12.2023

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2023-12-23T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с двумя героями спецоперации – бойцом штурмового отряда "Шторм Z" Андреем Васильевичем Бережанским и рядовым Виталием Васильевичем Жаворонковым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Андрей Бережанский вырос в селе Орлиное. После школы попал в места лишения свободы, но в 2023 году решил искупить свою вину, подписал контракт с Минобороны и летом ушел в зону проведения спецоперации.Виталий Жаворонков родился и вырос в Севастополе, окончил школу №29, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал в одном из охранных предприятий.Накануне севастопольцы простились с героями спецоперации - разведчиком-снайпером отделения глубинной разведки Иваном Серебрия и стрелком взвода охраны батальона Иваном Тугужековым.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником ДонбассаКак крымский боец СВО Аблямит Люманов потерял ноги и руку, но спас своихПутин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, подвиги героев, герои сво, новости сво, общество, новости