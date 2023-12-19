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Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
Владимир Путин наградил медалями "Золотая звезда" девятерых участников специальной военной операции, сообщается на официальном сайте Президента России... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T18:10
2023-12-19T18:10
2023-12-19T18:10
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин наградил медалями "Золотая звезда" девятерых участников специальной военной операции, сообщается на официальном сайте Президента России. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной."Золотую звезду" и почетное звание Героя России получили подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Саффиулин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов."Часть, в которой я прохожу службу, находится в зоне военной операции с первых дней, выполняет боевые задачи. Наши ребята участвовали в штурмах Мариуполя, в Запорожской области. Также нашей части было присвоено, согласно Вашему Указу, почетное звание "гвардейская". Мы с гордостью носим звание "гвардейцы". Спасибо Вам. Мы согласно Вашему решению выступили на защиту Донецкой Народной Республики, Запорожской области – и всей России", - сказал в докладе Путину лейтенант Роман Дебелый.Он поблагодарил президента за высокую награду и сказал, что это честь не только для него лично, но и для всего подразделения."С Вами будем до конца и пойдем на защиту Родины дальше", - закончил речь новый Герой России.В августе "Золотые звезды" и звания Героя России получили члены экипажа боевого танка "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направленииЧитайте также на РИА Новости Крым:Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой РоссииПутин наградил орденом Дружбы гендиректора аэропорта Симферополя ПлаксинаПутин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своим
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владимир путин (политик), подвиги героев, герои сво, новости, общество, россия
Путин вручил Золотые Звезды девятерым Героям России
Путин вручил медали "Золотая звезда" девятерым Героям России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Владимир Путин наградил медалями "Золотая звезда" девятерых участников специальной военной операции, сообщается на официальном сайте Президента России. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.
"В ходе специальной военной операции вы сражаетесь на передовой, на самых сложных участках. Плечом к плечу, вместе со своими боевыми товарищами. Я благодарю вас и ваших однополчан, потому что без них вы бы, наверное, не смогли сделать то, что сделали. Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас", - сказал глава Российской Федерации.
"Золотую звезду" и почетное звание Героя России получили подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Саффиулин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.
"Часть, в которой я прохожу службу, находится в зоне военной операции с первых дней, выполняет боевые задачи. Наши ребята участвовали в штурмах Мариуполя, в Запорожской области. Также нашей части было присвоено, согласно Вашему Указу, почетное звание "гвардейская". Мы с гордостью носим звание "гвардейцы". Спасибо Вам. Мы согласно Вашему решению выступили на защиту Донецкой Народной Республики, Запорожской области – и всей России", - сказал в докладе Путину лейтенант Роман Дебелый.
Он поблагодарил президента за высокую награду и сказал, что это честь не только для него лично, но и для всего подразделения.
"С Вами будем до конца и пойдем на защиту Родины дальше", - закончил речь новый Герой России.
В августе "Золотые звезды" и звания Героя России получили члены экипажа
боевого танка "Алеша", который разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении
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