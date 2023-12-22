https://crimea.ria.ru/20231222/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-spetsoperatsii-na-ukraine-1133743806.html

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2023

В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине

Севастопольцы простились с двумя героями спецоперации. В последний путь проводили разведчика-снайпера отделения глубинной разведки Ивана Анатольевича Серебрия и РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T19:57

2023-12-22T19:57

2023-12-22T19:57

севастополь

михаил развожаев

утраты

герои сво

общество

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Севастопольцы простились с двумя героями спецоперации. В последний путь проводили разведчика-снайпера отделения глубинной разведки Ивана Анатольевича Серебрия и стрелка взвода охраны батальона Ивана Владиславовича Тугужекова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Иван Серебрий родился и вырос в одном из поселков Одесской области. В Севастополь вместе с семьей переехал в 2015 году. Окончил Севастопольский судостроительный колледж, работал на различных предприятиях города. В мае 2023 года заключил контракт с Минобороны России и был направлен в зону проведения СВО."Все боевые задачи выполнял добросовестно, инициативно, проявляя мужество и воинское мастерство. Геройски погиб, отражая вражеские атаки в районе села Крынки на Херсонском направлении", - написал Развожаев.Иван Владиславович Тугужеков родился в поселке Козулька Красноярского края, окончил школу в поселке Тасеево, средне-профессиональное образование получил в Красноярском педагогическом колледже №2. В Севастополь переехал в 2021 году, заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО."Геройски погиб, обороняя свои позиции в районе поселка Новая Маячка на Херсонском направлении", - указал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником ДонбассаАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество, вооруженные силы россии