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В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 22.12.2023
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине
Севастопольцы простились с двумя героями спецоперации. В последний путь проводили разведчика-снайпера отделения глубинной разведки Ивана Анатольевича Серебрия и РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T19:57
2023-12-22T19:57
2023-12-22T19:57
севастополь
михаил развожаев
утраты
герои сво
общество
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Севастопольцы простились с двумя героями спецоперации. В последний путь проводили разведчика-снайпера отделения глубинной разведки Ивана Анатольевича Серебрия и стрелка взвода охраны батальона Ивана Владиславовича Тугужекова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Иван Серебрий родился и вырос в одном из поселков Одесской области. В Севастополь вместе с семьей переехал в 2015 году. Окончил Севастопольский судостроительный колледж, работал на различных предприятиях города. В мае 2023 года заключил контракт с Минобороны России и был направлен в зону проведения СВО."Все боевые задачи выполнял добросовестно, инициативно, проявляя мужество и воинское мастерство. Геройски погиб, отражая вражеские атаки в районе села Крынки на Херсонском направлении", - написал Развожаев.Иван Владиславович Тугужеков родился в поселке Козулька Красноярского края, окончил школу в поселке Тасеево, средне-профессиональное образование получил в Красноярском педагогическом колледже №2. В Севастополь переехал в 2021 году, заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО."Геройски погиб, обороняя свои позиции в районе поселка Новая Маячка на Херсонском направлении", - указал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником ДонбассаАнгелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, общество, вооруженные силы россии
В Севастополе простились с двумя героями спецоперации на Украине
В Севастополе проводили в последний путь героев СВО Ивана Серебрия и Ивана Тугужекова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Севастопольцы простились с двумя героями спецоперации. В последний путь проводили разведчика-снайпера отделения глубинной разведки Ивана Анатольевича Серебрия и стрелка взвода охраны батальона Ивана Владиславовича Тугужекова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Иван Серебрий родился и вырос в одном из поселков Одесской области. В Севастополь вместе с семьей переехал в 2015 году. Окончил Севастопольский судостроительный колледж, работал на различных предприятиях города. В мае 2023 года заключил контракт с Минобороны России и был направлен в зону проведения СВО.
"Все боевые задачи выполнял добросовестно, инициативно, проявляя мужество и воинское мастерство. Геройски погиб, отражая вражеские атаки в районе села Крынки на Херсонском направлении", - написал Развожаев.
Иван Владиславович Тугужеков родился в поселке Козулька Красноярского края, окончил школу в поселке Тасеево, средне-профессиональное образование получил в Красноярском педагогическом колледже №2. В Севастополь переехал в 2021 году, заключил контракт с Минобороны и был направлен в зону проведения СВО.
"Геройски погиб, обороняя свои позиции в районе поселка Новая Маячка на Херсонском направлении", - указал губернатор.
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