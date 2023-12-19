https://crimea.ria.ru/20231219/angely-letyat-na-front-khudozhniki-risuyut-otkrytki-boytsam-k-rozhdestvu-1133660256.html

Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству

Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Ангелы летят на фронт: художники рисуют открытки бойцам к Рождеству

На обычной белой бумаге появляются крылья, удивительные глаза, нимб… Так рождаются ангелы. Еще совсем немного, они выпорхнут из родного дома – мастерской... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T20:39

2023-12-19T20:39

2023-12-19T20:39

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На обычной белой бумаге появляются крылья, удивительные глаза, нимб… Так рождаются ангелы. Еще совсем немного, они выпорхнут из родного дома – мастерской художника – и полетят помогать тем, кому особенно нужны. Рукописные открытки для бойцов из зоны СВО придумал делать художник Михаил Лейкин.Михаил уже несколько лет живет в Бахчисарае, хотя родился в Москве, объездил всю Европу. Но Крым оказался географической любовью."У нас закончился очередной этап жизни, и мы думали, что нам делать, как быть. Приняли решение съездить в Крым. Сели в машину, взяв с собой младших детей. Миша писал здесь пейзажи, здесь такое богатство природы. А потом мы решили остаться, очень влюбились в Крым", - рассказывает супруга Михаила Мария.Пара купила дом на окраине Бахчисарая. И это получился не просто дом, а, по аналогии с волошинским в Коктебеле – дом поэта. Здесь и комнаты для жизни пары, и гостиная-студия с камином, в которой рисуют, поют, организуют выставки, тут думают о вечном, тут рождается и переосмысливается искусство.После Москвы, наперебой признаются Миша и Маша, в Бахчисарае есть все, что нужно для жизни: прекрасная природа, Ялта, Севастополь – в полутора часах езды, Симферополь и того ближе.Просто наслаждаться искусством в доме на горе с видом на лес для Лейкиных оказалось мало. Михаил активно передает искусство в массы – преподает взрослым и детям не только у себя в студии, но и в Бахчисарайском районном доме культуры.Открытка на фронтПреподавание не стандартное. Прежде, чем дать урок, детей погружают в ту или иную тему, в том числе с помощью экскурсий, ведь полуостров для этого благословенное место!Недавно в студии были Дни Греции, немногим ранее ездили в музей морфлота в Севастополе, узнали историю брига "Меркурий" и потом разбирали ее значение для истории флота."Надо воспитывать очень бережно. Не хочется никакой показухи. И патриотическим воспитанием занимались всегда, изучали историю страны. Чтобы правильно смотреть на текущий момент, надо знать прошлое", - вторит Михаил.Идея открыток с ангелами для бойцов на фронт пришла, как и все хорошее, совершенно случайно, практически спустилась свыше. В День архангела Михаила 21 ноября дети в студии изучали, как изображали ангелов художники прошлого. Потом и сами рисовали ангелов: одних как с православной иконы, других как с фресок Возрождения. А один мальчик нарисовал ангела, помогающего раненому бойцу.А Мария расшифровала: "Декабрь - время предрождественское, особенное, время, когда истончается грань между миром видимым и невидимым, когда силы Неба - ангелы - очень близко, и мы можем расслышать шелест их крыльев в тишине. Именно сейчас поддержка Неба больше всего нужна нашим ребятам, сражающимся за Родину, за нас, за Мир".Открытки старшие ученики рисуют в студии Михаила и Марии в Бахчисарае, их рисуют друзья художников по всей России, рисуют дети и взрослые, профессионально и неумело. Но всегда - от души."Я когда-то давно хотел стать иконописцем. Но в классической иконописи мало свободы, вот и не сложилось. В одной деревне мне показали храм, который расписывал деревенский художник. Он делал это не очень умело, но эти иконы потом, много лет спустя, мироточили, ведь всегда присутствует момент чуда. Главное – верить", - убеждает Михаил.Тепло золотых нимбовВ студии электронная Алиса по заказу тихо играет православные песнопения на греческом. Именно под эти звуки ангелы являются рисующим на бумаге.Ангелы Михаила похожи на ангелов художников Нестерова, Врубеля. Тут проскальзывает Джотто, тут – византийская икона."Я к Византии апеллировал и ею вдохновлялся. Но отсыл все равно идет к Серебряному веку. Открытки эти как будто сами собой получаются. Я делал легкие рисунки сразу, без карандаша даже. И они тут же оживают, еще не дописанные даже", - Михаил говорит и выводит кисточкой в левой руке крохотные звездочки над ангельским нимбом – золотые точки на темно-синем фоне над золотым полукругом.Рядом ученица Ольга Бондаренко дорисовывает мелкие детали целой стопке открыток, которые начинала еще дома. Рисует две недели.На соседнем стуле наша коллега Марина Бородина – пишет своего ангела, исполненного очей. Он "полетит" на фронт с любовью от редакции РИА Новости Крым.Затем эти и другие открытки "оденут" в ламинат и отправят с волонтерами с другими необходимыми воинам вещами "за ленточку".Помогать РодинеПока другие деятели культуры уезжают за рубеж, испытывая некоторую интеллигентскую брезгливость к Родине, Михаил и Мария переехали из столицы в провинцию, учат детей языкам искусств, помогают стране тем, чем могут, что умеют лучше всего."Я много лет прожил в Европе. Свободно владею немецким, больше 20 лет сотрудничаю с европейскими галереями, у меня там много друзей и была тысяча возможностей уехать. Но я видел ситуацию в динамике. И для меня то, что происходило и происходит - не слова пропаганды, а реальность. Для нас с первых дней все было понятно. Для меня рисовать эти маленькие открытки – большая радость и я могу этим заниматься до бесконечности. Очень помочь хочется", - говорит Михаил.А Мария, чей старший сын освещает события в зоне СВО, тем временем выводит на тыльной стороне уже высохшей работы слова 90-го псалма:"…Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих".

https://crimea.ria.ru/20230524/frontovye-fei-svo-glazami-zhenschiny-v-bronezhilete-1128934129.html

https://crimea.ria.ru/20221014/angely-prifrontovykh-sel-nevidimyy-podvig-osobogo-konvoya-kryma-v-zone-svo-1124873959.html

https://crimea.ria.ru/20230813/chudesa-sluchayutsya-donbass-v-istoriyakh-veruyuschego-volontera-1130670988.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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