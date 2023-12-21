https://crimea.ria.ru/20231221/zakryl-tovarischa-v-boyu-v-sevastopole-prostilis-s-zaschitnikom-donbassa-1133715834.html

Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса

Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса

В Севастополе простились с командиром отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александром Бойцовым. Герой... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T18:53

2023-12-21T18:53

2023-12-21T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с командиром отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александром Бойцовым. Герой специальной операции погиб в бою в Донецкой Народной Республике, спасая товарища. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев.Александр родился и вырос в Севастополе, после школы проходил срочную службу в морской пехоте. А в 2014 году уехал защищать жителей Донбасса."Будучи патриотом своей страны и воином по призванию, Александр в 2014 году уехал защищать Донбасс от неонацистов. Поступил в ряды Народной милиции ДНР. Воевал очень умело, пользовался заслуженным авторитетом и уважением боевых товарищей", - отметил губернатор.За мужество и доблесть, проявленные в боях, Бойцов награжден государственными наградами ДНР и России.На прошлой неделе в Керчи простились с Владимиром Байковым, который в 2023 году ушел добровольцем в Донбасс. Герой награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество