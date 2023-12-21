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Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса
Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса
В Севастополе простились с командиром отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александром Бойцовым. Герой... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T18:53
2023-12-21T18:57
севастополь
михаил развожаев
утраты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с командиром отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александром Бойцовым. Герой специальной операции погиб в бою в Донецкой Народной Республике, спасая товарища. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев.Александр родился и вырос в Севастополе, после школы проходил срочную службу в морской пехоте. А в 2014 году уехал защищать жителей Донбасса."Будучи патриотом своей страны и воином по призванию, Александр в 2014 году уехал защищать Донбасс от неонацистов. Поступил в ряды Народной милиции ДНР. Воевал очень умело, пользовался заслуженным авторитетом и уважением боевых товарищей", - отметил губернатор.За мужество и доблесть, проявленные в боях, Бойцов награжден государственными наградами ДНР и России.На прошлой неделе в Керчи простились с Владимиром Байковым, который в 2023 году ушел добровольцем в Донбасс. Герой награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымЗадача – остановить кровь: как выжить после ранения в "красной" зонеИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, утраты, герои сво, новости сво, общество
Закрыл товарища в бою: в Севастополе простились с защитником Донбасса

В Севастополе простились с героем спецоперации Александром Бойцовым

18:53 21.12.2023 (обновлено: 18:57 21.12.2023)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяЛампадки
Лампадки
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с командиром отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александром Бойцовым. Герой специальной операции погиб в бою в Донецкой Народной Республике, спасая товарища. Об этом написал губернатор города Михаил Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевКомандир отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александр Бойцов
Командир отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александр Бойцов
© Telegram Михаил Развожаев
Командир отделения оперативного назначения батальона оперативного назначения Внутренних Войск ДНР Александр Бойцов
Александр родился и вырос в Севастополе, после школы проходил срочную службу в морской пехоте. А в 2014 году уехал защищать жителей Донбасса.
"Будучи патриотом своей страны и воином по призванию, Александр в 2014 году уехал защищать Донбасс от неонацистов. Поступил в ряды Народной милиции ДНР. Воевал очень умело, пользовался заслуженным авторитетом и уважением боевых товарищей", - отметил губернатор.
За мужество и доблесть, проявленные в боях, Бойцов награжден государственными наградами ДНР и России.
"Александр Александрович геройски погиб, закрыв своим телом товарища в бою под Новомихайловкой ДНР", - уточнил Развожаев.
На прошлой неделе в Керчи простились с Владимиром Байковым, который в 2023 году ушел добровольцем в Донбасс. Герой награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.
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СевастопольМихаил РазвожаевУтратыГерои СВОНовости СВООбщество
 
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