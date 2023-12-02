https://crimea.ria.ru/20231202/iskrenniy-patriot-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1133267289.html

Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО

Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T20:52

2023-12-02T20:52

2023-12-02T20:52

память

утраты

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что Рустам Харисов переехал в Севастополь в 2017 году, работал строителем, затем в одном из риэлторских агентств города. С объявлением в сентябре 2022 года частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ. Получив повестку, в назначенное время прибыл в военкомат, не сомневаясь в необходимости защиты своего Отечества. Имея опыт и навыки военной службы, все задачи выполнял умело и инициативно. В подразделении пользовался большим авторитетом, командование и боевые товарищи любили и уважали Рустама за его надежность, стойкость, а также добрый и веселый характер, написал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

севастополь

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память, утраты, севастополь, михаил развожаев