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Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО
Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T20:52
2023-12-02T20:52
память
утраты
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что Рустам Харисов переехал в Севастополь в 2017 году, работал строителем, затем в одном из риэлторских агентств города. С объявлением в сентябре 2022 года частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ. Получив повестку, в назначенное время прибыл в военкомат, не сомневаясь в необходимости защиты своего Отечества. Имея опыт и навыки военной службы, все задачи выполнял умело и инициативно. В подразделении пользовался большим авторитетом, командование и боевые товарищи любили и уважали Рустама за его надежность, стойкость, а также добрый и веселый характер, написал Развожаев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВОВ память о герое СВО: в школе Керчи открыли мемориальную доскуВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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память, утраты, севастополь, михаил развожаев
Искренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с героем СВО Рустамом Харисовым

20:52 02.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевРустам Харисов
Рустам Харисов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героя специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня Севастополь простился с рядовым Рустамом Рифовичем Харисовым. Рустам Рифович родился и вырос во Владивостоке, там же окончил школу. Срочную службу проходил в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Уже тогда проявились его лучшие качества – мужество, инициатива, старание в освоении воинской специальности", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что Рустам Харисов переехал в Севастополь в 2017 году, работал строителем, затем в одном из риэлторских агентств города. С объявлением в сентябре 2022 года частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ. Получив повестку, в назначенное время прибыл в военкомат, не сомневаясь в необходимости защиты своего Отечества. Имея опыт и навыки военной службы, все задачи выполнял умело и инициативно. В подразделении пользовался большим авторитетом, командование и боевые товарищи любили и уважали Рустама за его надежность, стойкость, а также добрый и веселый характер, написал Развожаев.

"Рустам Харисов был искренним патриотом России. Он геройски погиб на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!" – сказано в сообщении губернатора.

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ПамятьУтратыСевастопольМихаил Развожаев
 
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