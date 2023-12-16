https://crimea.ria.ru/20231216/ushel-na-donbass-dobrovoltsem-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1133598491.html

Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО

Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО

В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T16:36

2023-12-16T16:36

2023-12-16T16:36

утраты

память

керчь

святослав брусаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133598312_0:186:899:692_1920x0_80_0_0_9c3dc0ed6f6405e97e931e28acf863a4.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Уроженец Винницкой области Владимир Байков учился в Керчи, здесь окончил ГПТУ №9, работал на заводе "Залив". Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска. Большую часть жизни он посвятил службе в органах МВД в Ямало-Ненецком автономном округе. В отставку ушел в звании майора милиции. Байков активно участвовал в общественной жизни ветеранов и пенсионеров МВД в Керчи. Награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.В июле 2023 года Владимир Байков ушел на Донбасс добровольцем.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, керчь, святослав брусаков