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Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T16:36
2023-12-16T16:36
утраты
память
керчь
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Уроженец Винницкой области Владимир Байков учился в Керчи, здесь окончил ГПТУ №9, работал на заводе "Залив". Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска. Большую часть жизни он посвятил службе в органах МВД в Ямало-Ненецком автономном округе. В отставку ушел в звании майора милиции. Байков активно участвовал в общественной жизни ветеранов и пенсионеров МВД в Керчи. Награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.В июле 2023 года Владимир Байков ушел на Донбасс добровольцем.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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утраты, память, керчь, святослав брусаков
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО

В Керчи проводили в последний путь героя СВО Владимира Байкова

16:36 16.12.2023
 
© Telegram Святослав БрусаковВладимир Байков
Владимир Байков
© Telegram Святослав Брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Владимир Байков был истинным патриотом, честным и отважным человеком, остался верен долгу и присяге, защищая Родину. Именно таким он останется в сердцах родных и друзей. Владимир Юрьевич был настоящим офицером и погиб как герой. Мы будем помнить о его подвиге всегда", – написал Брусаков в своем Telegram-канале.

Уроженец Винницкой области Владимир Байков учился в Керчи, здесь окончил ГПТУ №9, работал на заводе "Залив". Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска. Большую часть жизни он посвятил службе в органах МВД в Ямало-Ненецком автономном округе. В отставку ушел в звании майора милиции. Байков активно участвовал в общественной жизни ветеранов и пенсионеров МВД в Керчи. Награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.
В июле 2023 года Владимир Байков ушел на Донбасс добровольцем.
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УтратыПамятьКерчьСвятослав Брусаков
 
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