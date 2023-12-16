https://crimea.ria.ru/20231216/ushel-na-donbass-dobrovoltsem-v-kerchi-prostilis-s-geroem-svo-1133598491.html
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T16:36
2023-12-16T16:36
2023-12-16T16:36
утраты
память
керчь
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Уроженец Винницкой области Владимир Байков учился в Керчи, здесь окончил ГПТУ №9, работал на заводе "Залив". Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска. Большую часть жизни он посвятил службе в органах МВД в Ямало-Ненецком автономном округе. В отставку ушел в звании майора милиции. Байков активно участвовал в общественной жизни ветеранов и пенсионеров МВД в Керчи. Награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.В июле 2023 года Владимир Байков ушел на Донбасс добровольцем.Читайте также на РИА Новости Крым:Накрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВОВ Ялте открыли мемориальные доски героям СВО
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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утраты, память, керчь, святослав брусаков
Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
В Керчи проводили в последний путь героя СВО Владимира Байкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. В субботу на городском кладбище Керчи состоялась церемония прощания с участником СВО Владимиром Байковым, погибшим при выполнении боевых задач. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
"Владимир Байков был истинным патриотом, честным и отважным человеком, остался верен долгу и присяге, защищая Родину. Именно таким он останется в сердцах родных и друзей. Владимир Юрьевич был настоящим офицером и погиб как герой. Мы будем помнить о его подвиге всегда", – написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Уроженец Винницкой области Владимир Байков учился в Керчи, здесь окончил ГПТУ №9, работал на заводе "Залив". Службу в армии проходил в пограничных войсках. С конца 1981 года служил в органах внутренних дел, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до начальника отделения уголовного розыска. Большую часть жизни он посвятил службе в органах МВД в Ямало-Ненецком автономном округе. В отставку ушел в звании майора милиции. Байков активно участвовал в общественной жизни ветеранов и пенсионеров МВД в Керчи. Награжден медалями "За безупречную службу" 1–3 степени, памятными знаками и медалями.
В июле 2023 года Владимир Байков ушел на Донбасс добровольцем.
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