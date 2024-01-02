https://crimea.ria.ru/20240102/spas-boevykh-tovarischey-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1133963052.html
Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Евгения Левенца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T18:43
2024-01-02T18:43
2024-01-02T18:43
память
утраты
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Евгения Левенца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор рассказал, что Евгений Левенец родился и вырос в Балаклаве, окончил среднюю школу в Балаклаве, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал на различных предприятиях города, был стрелком ВОХР в одной из воинских частей ЧФ, водителем в Административно-коммунальном хозяйстве. Активный участник "Русской весны" 2014 года.Несмотря на то, что Евгению Левенцу было 54 года, с началом CBO не мог оставаться равнодушным, помогал чем мог воинам на передовой, а летом 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку, написал Развожаев.
севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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память, утраты, михаил развожаев, севастополь
Спас боевых товарищей: в Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Евгения Левенца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губернатор рассказал, что Евгений Левенец родился и вырос в Балаклаве, окончил среднюю школу в Балаклаве, затем Севастопольский судостроительный техникум. Работал на различных предприятиях города, был стрелком ВОХР в одной из воинских частей ЧФ, водителем в Административно-коммунальном хозяйстве. Активный участник "Русской весны" 2014 года.
Несмотря на то, что Евгению Левенцу было 54 года, с началом CBO не мог оставаться равнодушным, помогал чем мог воинам на передовой, а летом 2023 года заключил контракт с Министерством обороны и был направлен в зону проведения СВО. Проявил себя как ответственный и старательный воин, внимательный и душевный человек, душа компании, всегда был готов прийти на помощь, не задумываясь шел на выручку, написал Развожаев.
"Пользовался заслуженным авторитетом и уважением сослуживцев. Евгений Евгеньевич геройски погиб, спасая боевых товарищей из-под обстрела в р-не п. Крынки Херсонской области. Будем помнить нашего героя!" – написал губернатор в своем Telegram-канале.