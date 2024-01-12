https://crimea.ria.ru/20240112/pogib-pod-kupyanskom-v-sakakh-prostilis-s-geroem-svo-kirillom-konakovym-1134150171.html

Погиб под Купянском: в Саках простились с героем СВО Кириллом Конаковым

Погиб под Купянском: в Саках простились с героем СВО Кириллом Конаковым - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Погиб под Купянском: в Саках простились с героем СВО Кириллом Конаковым

В Саках прошло прощание с погибшим героем специальной военной операции Кириллом Конаковым. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко, РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T14:36

2024-01-12T14:36

2024-01-12T16:01

саки

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В Саках прошло прощание с погибшим героем специальной военной операции Кириллом Конаковым. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко,"Вместе с многочисленными жителями города провели в последний путь сына Отечества Кирилла Максимовича Конакова, героически погибшего в борьбе с нацизмом под Купянском, Харьковское направление", - написал мэр в своем Telegram-канале.По словам Александра Овиденко, в ритуале захоронения и отдания воинских почестей участвовал отряд Народного ополчения. Также с героем пришли проститься ветераны, школьники и молодежь города, учителя школ и воспитатели, представители власти города."Кирилл, как и те ребята, с которыми мы уже простились, гордость нашего города. Гордость Великой Страны! Он погиб в огне металла и кровопролитного боя, с оружием в руках до последнего патрона, став на пути фашизма своим стальным характером и крепким русским телом. Как мало мы знали о нем при жизни, и как много он сказал нам одним своим поступком", - подчеркнул мэр.Кириллу Конакову 8 декабря исполнилось 20 лет. Он некоторое время учился в школе № 4. После был призван на срочную службу из города Саки. Спустя девять месяцев службы принял решение и подписал контракт.Читайте также на РИА Новости Крым:Погиб в ДНР: в Керчи простились с героем спецоперацииНакрыл собой солдата: в Саках прощаются с героем СВО Матвеем ШапкинымИскренний патриот: в Севастополе простились с героем СВО

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саки, герои сво